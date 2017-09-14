Kredi Garanti Fonu 192 Milyar 100 Milyon Lira Kefalet Hacmine Ulaştı

Kredi Garanti Fonu Tahsis ve Risk Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aysal, geçtiğimiz Pazartesi itibariyle 330 bin 771 işletmeye 214 milyar 200 milyon TL kredi için 192 milyar 100 milyon TL kefalet hacmine ulaşıldığını söyledi.



Bilgi hizmetleri şirketi Experian tarafından organize edilen 'KOBİ Yönetimi - Alışkanlıklar Değişiyor' başlıklı etkileşim toplantısı İstanbul Beşiktaş'ta gerçekleştirildi. Toplantıya; Kredi Garanti Fonu Tahsis ve Risk Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aysal, Yapı Kredi Bankası Kredi Risk Yönetimi Grup Direktörü Gürcan Kırmızı, Experian Türkiye Genel Müdürü Mehmet Bozacıoğlu, Experian Türkiye ve Orta Doğu Analitik Birimi Başkanı Simge Danışman ve ekonomi sunucusu Cem Seymen katıldı.



Kredi Garanti Fonu Tahsis ve Risk Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aysal uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin büyüme beklentisini Kredi Garanti Fonuna dayanarak yükselttiğini belirterek, "Kredi Garanti Fonu artık ülkemiz ekonomisini regüle eden saygın bir finansal kurum. Değişime önce kadrolarımızdan başladık ve personel sayımızı artırmadan mevcutta değişiklikler yaptık. Kredi onay komitelerini kaldırdık, kurum içsel değerlendirme sistemi KOBİS ile objektif kriterler doğrultusunda talepleri değerlendirmeye başladık. Öz kaynaklarımızda uyguladığımız Portföy Garanti Sistemi'ni Hazine kaynaklı kefaletlerde de uygulamaya başladık. Bu sayede geçmişte 35-40 günü bulan talep sonuçlandırma sürelerini 1 güne kadar kısalttık" ifadelerini kullandı.



Mehmet Aysal tüm bu çalışmaların sonucunda Kredi Garanti Fonunun 25 yılda değerlendirdiği başvuru sayısı kadar firmayı en geç 1 haftada değerlendirerek sonuçlandırdıklarını açıklayarak, "Kredi Garanti Fonu bugün Türkiye ekonomisini regüle eden, reel sektör ve bankacılık sektörünü aynı paydada buluşturan, sadece KOBİ'lerin (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler) değil tüm işletmelerin finansmana erişiminde en büyük destekçisi haline geldi. Kredi Garanti Fonu konjonktürel bir araç değil kalıcı yapısal bir reform ve farklı ürünleriyle hizmet vermeyi sürdürüyor. Hem öz kaynaklarından hem de yabancı kaynaklardan kefalet vermeye 25 yıldır devam ediyor ve bundan sonra da devam edecek. Bu yıla kadar dünyanın en büyüğü olan Güney Kore'nin kefalet kuruluşu KODİT'i geçerek en yüksek hacme sahip kefalet kurumu olduk. Kredi Garanti Fonu olarak, geçtiğimiz Pazartesi itibariyle 330 bin 771 işletmeye 214 milyar 200 milyon TL kredi için 192 milyar 100 milyon TL kefalet hacmine ulaştık. Bu hacmin kırılımlarına bakacak olursak; Ağustos sonu itibariyle desteklerin yüzde 55,8'i yeni kredi, yüzde 30'u ise ilave kredi. Refinansman yapılan kredi oranı ise sadece yüzde 4,5. Bu desteklerin ortalama faizi yüzde 15,12 iken ortalama vade de 39,6 ay. Kredilerin yüzde 86,6'sı TL, yüzde 8,8'i euro, yüzde 4,6'sı ise dolar cinsinden kullandırıldı. Ticaret ve hizmet sektörlerine verdiğimiz destekler toplam desteklerimizin yüzde 44,1'ini, imalat sanayiine verdiğimiz destekler ise yüzde 30,3'ünü oluşturuyor. Son olarak kefalet verdiğimiz işletmelerin yüzde 74,7'sini KOBİ'ler oluşturuyor" diye konuştu. - İSTANBUL