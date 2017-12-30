Kraliçe'nin Onur Listesi Netleşiyor
İngiltere Kraliçesi 2'inci Elizabeth'in yeni yıl dolayısıyla belirlediği geleneksel Onur Listesi netleşiyor.
The Beatles müzik grubunun eski üyesi müzisyen baterist Ringo Starr, İngiltere Kraliçesi 2'inci Elizabeth'in yeni yıl dolayısıyla seçtiği 'Onur listesi'nde yer aldı.
Asıl adı Richard Starkey olan sanatçı, Şövalye Nişanı alacak.
Onur listesinde tüm zamanların en başarılı pop grubu Bee Gees'in üyelerinden şarkıcı Barry Gibb de bulunuyor.
Edebiyat dünyasından 74 yaşındaki yazar Michael Morpurgo'nun da Şövalye nişanıyla onurlandırılacağı, yeni yılda yayımlanacak Kraliçe'nin Onur Listesi'nde, bale sanatçısı 48 yaşındaki Darcey Bussell de yer aldı.
Darcey Bussel, Dame, yani Asalet Unvanı ile onurlandırılacak.