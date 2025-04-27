KRAL KUPASI FİNAL MAÇ ÖZETİ| Barcelona ve Real Madrid maçı kaç kaç bitti, Kral Kupası'nı kim kazandı? Barcelona Real Madrid geniş maç özeti ve golleri

Barcelona ile Real Madrid arasında oynanan İspanya Kral Kupası finali, futbolseverler tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Özellikle Barcelona - Real Madrid maçının kaç kaç sona erdiği ve kupayı hangi takımın kazandığı yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Barcelona - Real Madrid final maçı nasıl sonuçlandı? Kral Kupası'nı kim aldı? İşte, Barcelona ile Real Madrid arasında oynanan tarihi maçın skoru, dikkat çeken pozisyonları, atılan goller ve karşılaşmaya dair tüm detaylar...

BARCELONA - REAL MADRİD MAÇ ÖZETİ!

İspanya Kral Kupası 2024/25 sezonu finalinde Barcelona ile Real Madrid, 26 Nisan 2025 Cumartesi akşamı Sevilla'daki La Cartuja Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Futbolseverlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği El Clasico mücadelesi, normal süresi 2-2 eşitlikle sona erdi ve kazananı penaltı atışları belirledi.

Barcelona ve Real Madrid maçı kaç kaç bitti

Karşılaşmaya etkili başlayan taraf Barcelona oldu. 28. dakikada Pedri'nin attığı golle 1-0 öne geçen Katalan ekibi, ilk yarıyı üstün tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan Real Madrid ise, 70. dakikada Kylian Mbappé'nin frikikten kaydettiği golle skora denge getirdi. 77. dakikada Aurélien Tchouaméni, Arda Güler'in kullandığı köşe vuruşunda kafayla fileleri havalandırarak Real Madrid'i 2-1 öne geçirdi. Ancak 84. dakikada Ferran Torres'in golüyle Barcelona yeniden skoru eşitledi: 2-2.

Kral Kupası'nı kim kazandı

Maçın 90+7. dakikasında Barcelona lehine verilen penaltı kararı VAR incelemesi sonrası iptal edildi ve Raphinha'ya sarı kart gösterildi. Normal sürenin 2-2 bitmesiyle uzatmalara gidildi, ancak uzatma bölümlerinde gol sesi çıkmadı. (105')