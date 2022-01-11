'Kral'dan ince mesaj! Fatih Terim'in ayrılığından sonra Burak Yılmaz'dan ilginç paylaşım
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Fransız ekibi Lille'in formasını giyen Burak Yılmaz, Galatasaray'ın Fatih Terim'le yolları ayırmasından sonra manidar bir paylaşım yaptı. Burak'ın paylaştığı "Panda ve küçük ejderha" hikayesi, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a gönderme olarak yorumlandı.
Galatasaray, Fatih Terim'le dün yolları ayırdı ama yankısı hala sürüyor. Fatih Terim'in ayrılmasıyla futbol dünyasından çok sayıda isim veda paylaşımı yaptı. Burak Yılmaz'ın yaptığı paylaşım da hayli dikkat çekti.
ELMAS'A GÖNDERME
Sosyal medyada futbolseverler, Burak Yılmaz'ın, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a gönderme yaptığı görüşünde yorumlar yaptı.
"YOL ARKADAŞI"
Burak Yılmaz, Fatih Terim'in ayrılığından sonra Instagram'daki hikayesinde şu paylaşımı yaptı:
"Panda, ejderhaya: 'Hangisi daha önemli? Yol mu hedef mi?' diye sorar. Küçük ejdarha cevap verir: "Yol arkadaşı"
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