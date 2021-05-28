KPSS giriş ücretinin 300 liraya yükseldiği iddiası sosyal medyada gündem oldu
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KPSS giriş ücretinin 300 liraya yükseldiği iddiası sosyal medyada gündem oldu

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Geçtiğimiz sene her bir oturum için 80 TL olan KPSS giriş ücretinin bugün itibarıyla 300 TL'ye yükseltildiği iddiası sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda öğrencinin tepki gösterdiği fiyatla ilgili paylaşımlar yapması sonrası "300 TL" hashtag'i Twitter'da kısa sürede TT oldu.

Oturumlara göre değişen KPSS başvuruları bugün yani 28 Mayıs itibarıyla başladı. Adayların uzun zamandır merak ettiği başvuru ücretiyle ilgiliyse ses getiren bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz sene her bir oturum için 80 TL olan KPSS giriş ücretinin 300 TL'ye yükseldiği iddiası sonrası sosyal medyada adeta yer yerinden oynadı.

KPSS giriş ücretinin 300 liraya yükseldiği iddiası sosyal medyada gündem oldu

KISA SÜREDE TWITTER'DA TT OLDU

Kamuda memur olmak isteyen adaylar sınav giriş ücretlerinin 300 TL'ye yükseldiği yönündeki iddiaya büyük tepki gösterirken, soluğu sosyal medyada alan kullanıcıların yaptıkları paylaşımlar sonrası "300 TL" hashtag'i kısa sürede Twitter'da TT oldu.

İşte sosyal medya kullanıcılarının yaptığı yorumlardan bazıları;

KPSS giriş ücretinin 300 liraya yükseldiği iddiası sosyal medyada gündem oldu
KPSS giriş ücretinin 300 liraya yükseldiği iddiası sosyal medyada gündem oldu
KPSS giriş ücretinin 300 liraya yükseldiği iddiası sosyal medyada gündem oldu
KPSS giriş ücretinin 300 liraya yükseldiği iddiası sosyal medyada gündem oldu
KPSS giriş ücretinin 300 liraya yükseldiği iddiası sosyal medyada gündem oldu
KPSS giriş ücretinin 300 liraya yükseldiği iddiası sosyal medyada gündem oldu
KPSS giriş ücretinin 300 liraya yükseldiği iddiası sosyal medyada gündem oldu
KPSS giriş ücretinin 300 liraya yükseldiği iddiası sosyal medyada gündem oldu
KPSS giriş ücretinin 300 liraya yükseldiği iddiası sosyal medyada gündem oldu
Haber Yorumları (1)
ERKAN AKGÜN: gerçek enflasyon oranını görün işte
Cevap Yaz 2 8 Yayından Kaldır
500
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KPSS giriş ücretinin 300 liraya yükseldiği iddiası sosyal medyada gündem oldu - Haberler Ekonomi
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