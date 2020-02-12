KPSS 2020 ne zaman? KPSS başvuruları ne zaman başlıyor?

12.02.2020 10:36 | Son Güncelleme: 12.02.2020 10:36

KPSS 2020 yılında Temmuz ayında düzenlenecek. Adaylar, ÖSYM üzerinden başvurularını yapabilecek. Devlet memuru olabilmek adına KPSS sınavına giren vatandaşlar atama sonucu ilgili alanlara yerleştiriliyor. KPSS puan hesaplama şekli de puan türlerine göre farklılık gösteriyor. KPSS sınavı ne zaman?

KPSS NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından lisans, ön lisans ve ortaöğretim olarak düzenlenen KPSS 2020 yılında Temmuz ayında gerçekleştirilecek. Buna göre; KPSS genel yetenek, genel kültür ve eğitim bilimleri kategorisinde sınav 19 Temmuz'da yapılacak.

KPSS alan bilgisi sınavı 1. gün, 25 Temmuz'da, 2. gün 26 Temmuz'da düzenlenecek. KPSS öğretmen alan bilgisi sınavı da 9 Ağustos tarihinde yapılacak. Sınavlara başvurular 5 - 20 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru 9 - 10 Haziran arasında gerçekleştirilecek, sınav sonuçları da 10 Eylül'de açıklanacak.

Önlisans KPSS 18 Ekim 2020'de yapılacak ve 12 - 25 Ağustos arasında başvuruları alınacak, geç başvuru 8-9 Eylül'de, sınav sonuçları ise 12 Kasım'da ilan edilecek.

Ortaöğretim KPSS sınavı 8 Kasım'da hayata geçirilecek. 21 Ağustos- 7 Eylül tarihleri arasında başvurular gerçekleştirilecek, 8 aralık'ta da sonuçlar adaylarla paylaşılacak.

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KPSS NEDİR?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ÖSYM tarafından yapılan bir sınavdır. KPSS, öğretmenler de dahil olmak üzere kamu kurumlarına atanacak personeli seçmek için uygulanır.

İlk olarak 1999'da başlayan sınavın adı 1999 ve 2000 yıllarında Devlet Memurluğu Sınavı (DMS), 2001'de Kurumlar için Merkezi Eleme Sınavı (KMS) oldu. 2002'den itibaren de Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) adıyla gerçekleştiriliyor.