Kozluk İlçemizde Gap İdaresi Tarafından Desteklenen Arıcılık Projesi Ekipman Dağıtımı Yapıldı.

Kozluk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından GAP İdaresi ve İl Özel İdaresi finansman desteği ile hayata geçirilen "Arı ve Arıcı Güvende "projesinin ekipman teslimi Valimiz Hulusi ŞAHİN ve GAP Bölge İdaresi Başkan v. Mehmet Açıkgöz'ün katıldığı törenle yapıldı.

Kozluk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından GAP İdaresi ve İl Özel İdaresi finansman desteği ile hayata geçirilen "Arı ve Arıcı Güvende "projesinin ekipman teslimi Valimiz Hulusi ŞAHİN ve GAP Bölge İdaresi Başkan v. Mehmet Açıkgöz'ün katıldığı törenle yapıldı.

Bal üretiminde kalite ve verimi artırmak ile gençleri arıcılık faaliyetlerine özendirmenin hedeflendiği proje kapsamında Kozluk İlçemizde 7 Arıcıya Güneş Enerjisi Paneli ile donatılmış ve gerekli elektrik enerjisini üreten sistem bulunan 7 adet karavan ve arı kovanları törenle arıcılarımıza teslim edildi.

Kaymakam Eyüp Güngör ve GAP İdaresi Başkan vekili Mehmet Açıkgöz'ün açılış konuşmalarının ardından, Dünyanın en büyük projelerinden biri olan GAP projesinin bölge ekonomisine olan katkısına değinen Valimiz, " GAP İdaresi ilimizde Sason Çileği ve Batman Fıstığı gibi ürünlerin yetiştirilmesinde ön ayak olarak binlerce üreticimizi destekledi. Bölgesel kalkınmayı desteklemek amacıyla kurulan GAP İdaresinin tarımsal kalkınmanın yanısıra bölgede kadınlarımıza yönelik ÇATOM'lar ile eğitim ve kültür alanında da çok başarılı işler yapıyor, Gap bölgemizdeki dokuz ilimizin turizm destinasyonunu geliştirme amacıyla yapılan çalışmalar da bölge turizmine büyük katkı sağlayacak " dedi.

Konuşmaların ardından Valimiz tarafından GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mehmet Açıkgöz'e katkılarından dolayı plaket verildi ve karavanların anahtar teslimine geçildi.

Anahtar tesliminde konuşan Valimiz, " arıcılık alanında Sason ve Kozluk ilçelerimizde iptidai şartlarda arıcılık yapan kardeşlerimiz, vereceğimiz bu karavanlarla daha insani bir yaşam imkanı bulabilecekler. Projede emeği geçen başta GAP Bölge Kalkınma İdaresine, Batman İl Özel İdaresine, Kozluk Kaymakamımıza, İlçe Tarım Müdürlüğüne ve özellikle projeyi yürütecek üreticilerimize teşekkür ederim, vereceğimiz ekipmanların üreticilerimize bol kazanç getirmesini dilerim. " dedi.

Ekipman teslim törenine Kozluk Kaymakamı Eyyüp Güngör, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan vekili Mehmet Açıkgöz, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, İl Jandarma Komutanı J. Albay İsa Çakmak, İl Genel Meclisi Başkanı A. Vahap Akbaş, İl Özel Idare Genel sekreteri A. Kadir Özel, Kozluk Belediye Başkan vekili Aydın Bağrıyanık, kamu kurum müdürleri, üreticiler ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: Habermetre