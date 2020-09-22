Kozan'da oto galeriye Kalaşnikoflu saldırı: 2 yaralı (3)- Yeniden
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kozan'da oto galeriye Kalaşnikoflu saldırı: 2 yaralı (3)- Yeniden

Sayın Yazıişleri müdürlerine;'Kozan'da oto galeriye Kalaşnikoflu saldırı: 2 yaralı' başlıklı haber ile ek haberi kaynağından yapılan düzeltme ile yeniden geçiyoruz.

Kozan'da oto galeriye Kalaşnikoflu saldırı: 2 yaralı (3)- Yeniden
22.09.2020 22:23 | Son Güncelleme: 22.09.2020 22:27

Sayın Yazıişleri müdürlerine;

'Kozan'da oto galeriye Kalaşnikoflu saldırı: 2 yaralı' başlıklı haber ile ek haberi kaynağından yapılan düzeltme ile yeniden geçiyoruz. Aşağıdaki haberin dikkate alınması rica olunur.DHA

-----------------------YENİDEN

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), - ADANA'nın Kozan ilçesinde bir galeriye kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen Kalaşnikoflu saldırıda, 2 kişi yaralandı. Saldırı ile ilgili ortaya çıkan güvenlik kamerasında şüphelilerden birinin motosikletin üzerinde ayağa kalkarak ateş açtığı ve saldırıyı gerçekleştirdiği sırada yere düşmesine rağmen ateş etmeye devam ettiği görüldü.Bu sabah saat 06.00 sıralarında Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir galerinin önüne gelen motosikletli kişiler, kalaşnikoflarla iş yerine ateş açtı. Çevrede panik ve korku yaratan saldırıda iş yerinde bulunan Ali K. ile Halan T., yaralandı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Ali K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.ŞÜPHELİLER GÜVENLİK KAMERASINDAGaleriye saldırı düzenleyen iki şüphelinin motosikletle olay yerine geldikleri anlar, başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden birinin motosikletin üzerinde ayağa kalktığı ve saldırıyı gerçekleştirdiği sırada yere düşmesine rağmen ateş etmeye devam ettiği görüldü.

Polis, olayın ardından kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÖKDAL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Angela Merkel Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Gülay Müge Anlı Binnur Kaya Nebahat Çehre
Spor Erol Bulut Okan Buruk Arda Turan Sergen Yalçın Josef De Souza
Daha Fazla Kaza Çocuk Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kozan'da oto galeriye Kalaşnikoflu saldırı: 2 yaralı (3)- Yeniden - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.9.2020 22:30:59. #1.14#
title