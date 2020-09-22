Kozan'da oto galeriye Kalaşnikoflu saldırı: 2 yaralı (3)- Yeniden Sayın Yazıişleri müdürlerine;'Kozan'da oto galeriye Kalaşnikoflu saldırı: 2 yaralı' başlıklı haber ile ek haberi kaynağından yapılan düzeltme ile yeniden geçiyoruz.

Sayın Yazıişleri müdürlerine;

'Kozan'da oto galeriye Kalaşnikoflu saldırı: 2 yaralı' başlıklı haber ile ek haberi kaynağından yapılan düzeltme ile yeniden geçiyoruz. Aşağıdaki haberin dikkate alınması rica olunur.DHA

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Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), - ADANA'nın Kozan ilçesinde bir galeriye kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen Kalaşnikoflu saldırıda, 2 kişi yaralandı. Saldırı ile ilgili ortaya çıkan güvenlik kamerasında şüphelilerden birinin motosikletin üzerinde ayağa kalkarak ateş açtığı ve saldırıyı gerçekleştirdiği sırada yere düşmesine rağmen ateş etmeye devam ettiği görüldü.Bu sabah saat 06.00 sıralarında Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir galerinin önüne gelen motosikletli kişiler, kalaşnikoflarla iş yerine ateş açtı. Çevrede panik ve korku yaratan saldırıda iş yerinde bulunan Ali K. ile Halan T., yaralandı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Ali K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.ŞÜPHELİLER GÜVENLİK KAMERASINDAGaleriye saldırı düzenleyen iki şüphelinin motosikletle olay yerine geldikleri anlar, başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden birinin motosikletin üzerinde ayağa kalktığı ve saldırıyı gerçekleştirdiği sırada yere düşmesine rağmen ateş etmeye devam ettiği görüldü.

Polis, olayın ardından kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÖKDAL