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Köy okulu öğrencileri futsalda şampiyon oldu

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Bağacık köyünde ortaokul öğrencileri, okullar arası futsal şampiyonasında birinci oldu.

16.01.2020 14:53 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:58
Köy okulu öğrencileri futsalda şampiyon oldu

'ın ilçesine bağlı Bağacık köyünde ortaokul öğrencileri, okullar arası futsal şampiyonasında birinci oldu.


Çınar kapalı salonunda 27 2019'da başlayan turnuva, geçtiğimiz gün oynanan final müsabakası ile sona erdi. Final maçında Bağacık Ortaokulu öğrencileri, Yatılı Bölge Ortaokulu'nu yenerek turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Bağacık Ortaokulu öğrencileri antrenörü Hamdullah Aycan, tüm öğrencilerini kutladığını ve başarının çok çalışarak geldiğini söyledi.


Bağacık Ortaokulu Müdür Yardımcısı Menduh Güler ise bu tür etkinliklerin öğrencilerin öz güvenlerini arttırdığını söyledi. Güler, "Bu köyümüz Tranzonspor'a olan ilgisi ile biliniyor. Öğrenciler de bordo mavi formalarla mücadele ettiler. Turnuvada şampiyonluğa ulaştılar, kendilerini tebrik ediyoruz. Öğrencilerimizi desteklemeye devam edeceğiz" - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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