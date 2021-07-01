Kovid-19 vakalarında artış görülen Endonezya'da toplu aşılama yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kovid-19 vakalarında artış görülen Endonezya'da toplu aşılama yapıldı

Kovid-19 vakalarında artış görülen Endonezya'da toplu aşılama yapıldı
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artış yaşandığı Endonezya'da, bir günlük toplu aşılama uygulamasında binlerce kişiye aşı yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artış yaşandığı Endonezya'da, bir günlük toplu aşılama uygulamasında binlerce kişiye aşı yapıldı.

Ülkenin Bekasi kentinde 25 bin kişinin aşılanması hedeflenen günlük toplu aşılama uygulamasında binlerce kişi Kovid-19 aşısı olmak için sıraya girdi.

Yetkililer, aşılama çalışmalarına 1500 sağlık çalışanının katıldığını belirtti.

Günlük aşılama uygulaması, Uluslararası Kızılhaç Komitesinin (ICRC), Kovid-19 salgınında Endonezya'nın felaketle karşı karşıya olduğu uyarısının ardından geldi.

Devlet Başkanı'ndan "kısıtlamalara uyulması" çağrısı

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, toplumun güvenliği için kısıtlamalara uyulması konusunda herkesi disiplinli olmaya çağırdı.

Widodo, Kovid-19'la mücadelede yeni kısıtlamaların getirileceğini, sağlık çalışanlarının ve doktorların seferber edileceğini duyurdu.

Widodo, Sağlık Bakanlığının hastane kapasitelerini, merkezi izolasyon tesislerini ve oksijen tankları da dahil olmak üzere tıbbi ekipmanları artıracağını söyledi.

Bekasi Belediye Başkanı Rahmat Effendi de Bekasi şehir hastanesinin yüzde 80'inden fazlasının dolu olduğunu aktararak hastalığı ağır geçirenler için hastane otoparkına çadırlar kurulduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, dün vaka sayısı 20 bin 467 artarak 2 milyon 156 bin 465'e yükselmişti.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 463 artarak 58 bin 24'e, iyileşenlerin sayısı 9 bin 645 artarak 1 milyon 869 bin 606'ya çıkmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

Türkiye'de son 24 saatte 228 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 496 kişinin testi pozitif çıktı, 45 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 228 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 496 kişinin testi pozitif çıktı, 45 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 229 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 846 kişinin testi pozitif çıktı, 53 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 229 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 846 kişinin testi pozitif çıktı, 53 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Vladimir Putin İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan İbrahim Selim Haluk Bilginer
Spor Ali Koç Fatih Terim Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kovid-19 vakalarında artış görülen Endonezya'da toplu aşılama yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 11:32:20. #1.15#

title