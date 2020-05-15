HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Kovid-19 süreci Türk hijyen ürünlerine yaradı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Kimya Sektörü Konsey Başkanı İlker Duran, Türkiye'nin özellikle sıvı el sabunu üretimi ve ihracatında dünyada ilk 5'te yer aldığını belirterek "Ciddi anlamda söz sahibiyiz.

Kovid-19 süreci Türk hijyen ürünlerine yaradı
15.05.2020 11:04 | Son Güncelleme: 15.05.2020 11:04

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Kimya Sektörü Konsey Başkanı İlker Duran, Türkiye'nin özellikle sıvı el sabunu üretimi ve ihracatında dünyada ilk 5'te yer aldığını belirterek "Ciddi anlamda söz sahibiyiz. ABD'ye bile ürün gönderiyoruz. Dünyanın dört bir yanından siparişler alıyoruz. Yabancılar 'Made in Türkiye' yazısını görmek istiyor." dedi.

Kentte 30 yıldır kolonya, sabun, ıslak havlu, şampuan, losyon ve dezenfektan üretimi yapan bir firmanın da sahibi olan Duran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sıvı el sabununda üretim ve kalite olarak dünyada ilk sıralarda yer aldığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ardından diğer ülkelerden sıvı el sabununa talebin daha da artığını belirten Duran, iç piyasada ise herhangi bir eksikliğin yaşanmadığını aktardı. Duran, Türkiye'de büyük sıvı el sabunu üreticilerinin olduğunu anlatarak şöyle devam etti:

"Türkiye özellikle sıvı el sabunu üretimi ve ihracatında dünyada ilk 5'te. Ciddi anlamda söz sahibiyiz. ABD'ye bile ürün gönderiyoruz. Dünyanın dört bir yanından siparişler alıyoruz. Yabancılar 'Made in Türkiye' yazısını görmek istiyor. Sıvı el sabununa talep devam ediyor. Avrupa, Orta Asya ve Arap Yarımadası, ABD, Balkanlar yani dünyanın her tarafından çok ciddi anlamda Türk ürünlerine talep var. Hatta birçok ülke ürünlerde özellikle 'Made in Türkiye' yazması noktasında bize talepte bulunuyor. Bu konuda güzel güven sağladık."

"Türkiye'nin yaptığı yardımlar ekonomiye olumlu yansıyacak"

Hijyen ürünlerinde ihracatın devam ettiğini ve fabrikaların siparişleri yetiştirmeye çalıştığını dile getiren Duran, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki süreçte virüs ortadan kalktıktan, rahatlama olduktan sonra da dünyada Türk hijyen ürünleri tercihinin ön sıralarda olacağını düşünüyorum. Önümüzde daha büyük imkanlar olacak. Bu süreçte çok ciddi tecrübe kazandık. Hijyen ürünlerimizi dünyaya tanıtma imkanı bulduk. İnşallah önümüzdeki süreçte de olumlu çalışmalarımızdan dolayı işlerimiz daha da artacak. Devletimiz de bu süreçte uyguladığı politikalarla bizim yanımızda oldu. Türkiye, çok sayıda ülkeye yaptığı yardımlarla dünyaya 'kötü gün dostu' olduğunu ispat etti. Önümüzdeki süreçte bu, bizim ekonomimize olumlu yansıyacak."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Yoğunluk sonrası İstanbul'daki AVM'ler için yeni kurallar getirildi! Uymayana büyük cezalar kesilecek Ekonomi
Yoğunluk sonrası İstanbul'daki AVM'ler için yeni kurallar getirildi! Uymayana büyük cezalar kesilecek
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu Ekonomi
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar Ekonomi
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısı için anti serum çalışmaları başladı Ekonomi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısı için anti serum çalışmaları başladı
Son Dakika: Nisan ayında konut satışları %55 azalarak 42.783 oldu Ekonomi
Son Dakika: Nisan ayında konut satışları %55 azalarak 42.783 oldu
Güne yükselişle başlayan gram altın 386,5 liradan işlem görüyor Ekonomi
Güne yükselişle başlayan gram altın 386,5 liradan işlem görüyor
Korona nedeniyle iptal edilen paket tur bedellerinin iadesine esneklik getirildi
Korona nedeniyle iptal edilen paket tur bedellerinin iadesine esneklik getirildi
7 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,91'den işlem görüyor
7 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,91'den işlem görüyor
6 ilimizde mazot ve gübre desteği ödemeleri elektrik dağıtım şirketine mi aktarıldı?
6 ilimizde mazot ve gübre desteği ödemeleri elektrik dağıtım şirketine mi aktarıldı?
Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi
Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi
Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi
Askıda Fatura uygulamasında ödenen fatura bedeli 15 milyon lirayı aştı
Askıda Fatura uygulamasında ödenen fatura bedeli 15 milyon lirayı aştı
Güne düşüşle başlayan gram altın 384 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 384 liradan işlem görüyor
6 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,96'dan işlem görüyor
6 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,96'dan işlem görüyor
Borsa açılışta yüzde 0,30 değer kaybetti
Borsa açılışta yüzde 0,30 değer kaybetti
Erdoğan, CHP'nin İş Bankası hisselerinin Hazine'ye geçirilmesi için talimat verdi: Bayramdan önce halledin
Erdoğan, CHP'nin İş Bankası hisselerinin Hazine'ye geçirilmesi için talimat verdi: Bayramdan önce halledin
Son Dakika: 18 Mayıs'ta 15 ilimizde bankalar kapalı olacak
Son Dakika: 18 Mayıs'ta 15 ilimizde bankalar kapalı olacak
Karayolu taşımacılığında tavan ücretler kilometreye göre değişecek ve 100 ila 500 lira arasında olacak
Karayolu taşımacılığında tavan ücretler kilometreye göre değişecek ve 100 ila 500 lira arasında olacak
Ulaştırma Bakanlığı, 1000 liraya yolcu taşıyan fırsatçılar için harekete geçti! İşte yeni ücret tarifesi
Ulaştırma Bakanlığı, 1000 liraya yolcu taşıyan fırsatçılar için harekete geçti! İşte yeni ücret tarifesi
Türkiye'nin satışına izin verdiği koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilacın adı netleşti
Türkiye'nin satışına izin verdiği koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilacın adı netleşti
Türkiye AVM tutkusundan vazgeçemiyor: 3 günde 3 milyon 400 bin kişi AVM'leri ziyaret etti
Türkiye AVM tutkusundan vazgeçemiyor: 3 günde 3 milyon 400 bin kişi AVM'leri ziyaret etti
Altının kilogramı 384 bin 350 liraya yükseldi
Altının kilogramı 384 bin 350 liraya yükseldi
Üniversite sınavlarında ilk 80 bine girip madencilikle ilgili mühendislik bölümlerini seçenlere 2.104 TL'ye kadar burs verilecek
Üniversite sınavlarında ilk 80 bine girip madencilikle ilgili mühendislik bölümlerini seçenlere 2.104 TL'ye...
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı
Sektörü canlandırmak isteyen turizmciler, 23,5 milyon turiste 4 farklı dilde mektup gönderecek
Sektörü canlandırmak isteyen turizmciler, 23,5 milyon turiste 4 farklı dilde mektup gönderecek
Bakanlık; kuaför, otel ve otobüslerde uygulanacak tedbir kılavuzunu yayımladı
Bakanlık; kuaför, otel ve otobüslerde uygulanacak tedbir kılavuzunu yayımladı
Yavaş, belediyenin gelir-gider durumunu paylaşarak muhalefete sitem etti: Amaçları Ankaralıyı cezalandırmak
Yavaş, belediyenin gelir-gider durumunu paylaşarak muhalefete sitem etti: Amaçları Ankaralıyı cezalandırmak
Cari denge Mart ayında 4 milyar 923 milyon dolar açık verdi
Cari denge Mart ayında 4 milyar 923 milyon dolar açık verdi
Bakan Varank: Haziran ayında yerli ilaç konusunda müjdemiz olacak
Bakan Varank: Haziran ayında yerli ilaç konusunda müjdemiz olacak
OPEC'in ham petrol üretimi Nisan'da 1 milyon 800 bin varil arttı
OPEC'in ham petrol üretimi Nisan'da 1 milyon 800 bin varil arttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Sırrı Süreyya Önder
Magazin Sezen Aksu Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz Ahmet Nur Çebi Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Çocuk Karar Futbol Beşiktaş
Şu an buradasınız: Kovid-19 süreci Türk hijyen ürünlerine yaradı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.5.2020 13:15:47. #1.14#
title