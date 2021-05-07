Kovid-19 salgını traverten mermerine ilgiyi artırdı
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Kovid-19 salgını traverten mermerine ilgiyi artırdı

Anadolu Ajansı / Basir Gülüm - Haberler | Ekonomi

Konya Ticaret Odası (KTO) Mermer, Kömür ve Madencilik Faaliyetleri Komitesi Meclis Başkanı Hasan Takavcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde, organik bir malzeme olan ve doğası itibarıyla mikrop barındırmayan traverten mermerine ilginin katlanarak arttığını bildirdi.

Konya Ticaret Odası (KTO) Mermer, Kömür ve Madencilik Faaliyetleri Komitesi Meclis Başkanı Hasan Takavcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde, organik bir malzeme olan ve doğası itibarıyla mikrop barındırmayan traverten mermerine ilginin katlanarak arttığını bildirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, madencilik ürünleri ihracatı, nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 69,6 artarak 329 milyon 305 bin dolardan 558 milyon 471 bin dolara yükseldi. Bu tutarın 173 milyon 608 bin dolarlık kısmını yontulmaya ve inşaata elverişli mermer, traverten, oniks, granit ve diğer doğal madencilik ürünleri oluşturdu.

Nisan ayında 155 ülkeye madencilik ürünü satıldı.

"Siparişleri olağanüstü arttı"

Takavcı, AA muhabirine, kentteki firmaların dünyanın 6 kıtasına ihracat yaptığını söyledi.

Sektörün ülke ihracatı içindeki payının giderek arttığına işaret eden Takavcı, şöyle konuştu:

"Traverten, doğası itibarıyla organik bir malzeme ve mikrop barındırmayan özelliğiyle biliniyor. Sağlıklı bir ürün. Bu özelliği nedeniyle ABD, İngiltere ve İsrail'den talep geliyordu. Kovid-19 salgınıyla beraber farkındalık arttı, siparişler ikiye, üçe katladı. Bu malzeme mikrop ve virüs öldürücü özelliği, radyasyon emici özelliğiyle tanınır. Sağlığını birinci planda tutan ülke ve halklar için en önemli yapı malzemesidir. Siparişleri olağanüstü arttı."

Kabe'nin beyaz mermerleri Türkiye'den

Takavcı, dünyadaki ünlü meydanların ve binaların yapı malzemelerinde Türk mermerinin kullanıldığına dikkati çekerek, "Muğla'dan, 25 yıllık ocaktan çıkarttığımız taşımız, Kabe'nin beyaz zemin taşları. Sıcak bölgelerde tercih ediliyor. Temizliği kolay, parlak ve hijyenik malzeme. Çok tercih ediliyor. Orta Doğu'ya da ihracatımız var." dedi.

Kovid-19 salgını traverten mermerine ilgiyi artırdı
Kovid-19 salgını traverten mermerine ilgiyi artırdı
Kovid-19 salgını traverten mermerine ilgiyi artırdı
Kovid-19 salgını traverten mermerine ilgiyi artırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm

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