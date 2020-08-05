Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1154, Hindistan ve Meksika'da 857'şer kişi hayatını...
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Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1154, Hindistan ve Meksika'da 857'şer kişi hayatını...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1154, Hindistan'da 857 ve Meksika'da 857 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1154, Hindistan ve Meksika'da 857'şer kişi hayatını...
05.08.2020 09:11 | Son Güncelleme: 05.08.2020 09:14

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1154, Hindistan'da 857 ve Meksika'da 857 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1154 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 95 bin 819'a, vaka sayısı da 51 bin 603 artarak 2 milyon 801 bin 921'e yükseldi. Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 575 bin 589 vaka ve 23 bin 702 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor. Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 970 bin 767 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 857 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 39 bin 795'e çıktı. Vaka sayısı son 24 saatte 52 bin 509 artarak 1 milyon 908 bin 254'e ulaştı. Ülkede şimdiye kadar virüse rastlanan 1 milyon 282 bin 215 kişi iyileşti.

"Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 857 artarak 48 bin 869'a ulaştı. Meksika'da Kovid-19 vaka sayısı 6 bin 148 artışla 449 bin 961'e yükseldi. Ülkede bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 300 bin 254 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmış, ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış ve ilk ölüm ise 19 Mart'ta yaşanmıştı.

Kaynak: AA

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