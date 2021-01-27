Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısı 1,5 milyonu geçti
27.01.2021 16:35 | Son Güncelleme: 27.01.2021 16:38
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulamasının 13. gününde, aşı yaptıranların sayısı 1,5 milyonu aştı.
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulamasının 13. gününde, aşı yaptıranların sayısı 1,5 milyonu aştı.
Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak'ta ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları sürüyor.
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" internet sitesindeki verilere göre, aşı yapılan kişi sayısı 1,5 milyonu geçti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ