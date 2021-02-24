Kovalamaca sonucu yakalanan araçta uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı
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Kovalamaca sonucu yakalanan araçta uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı

24.02.2021 10:35 | Son Güncelleme: 24.02.2021 10:39
Kovalamaca sonucu yakalanan araçta uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı

ADIYAMAN'da, kovalamaca sonucu durdurulan hafifi ticari araçta bir miktar metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da, kovalamaca sonucu durdurulan hafifi ticari araçta bir miktar metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Altınşehir Mahallesi'nde şüpheli gördükleri hafif ticari aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan 3 şüpheli, kovalamacayla yakalandı. Araçtaki B.B., M.A., ve S.E. gözaltına alındı. Araçta narkotik köpeği 'Zeta' ile yapılan aramada bir miktar metamfetamin bulundu. Uyuşturucuya el koyan polis, şüphelileri emniyete götürdü.


Kovalamaca sonucu yakalanan araçta uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı
Kovalamaca sonucu yakalanan araçta uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı
Kovalamaca sonucu yakalanan araçta uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı
Kovalamaca sonucu yakalanan araçta uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı
Kovalamaca sonucu yakalanan araçta uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı
Kovalamaca sonucu yakalanan araçta uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı
Kovalamaca sonucu yakalanan araçta uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı
Kovalamaca sonucu yakalanan araçta uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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