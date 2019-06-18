Kosova heyeti TBMM'de

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Kosova Vetevendosje Haraketi Lideri Albin Kurti ve beraberindekiler ile bir araya geldi.

CHP Grup Yönetim Kurulu Toplantı Salonundaki görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

Görüşmede Özkoç'a Ankara Milletvekili Haluk Koç ile Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer eşlik etti.

Kaynak: AA