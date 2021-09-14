Koruma altındaki Kum zambakları çoğalıyor

BARTIN - Bartın'ın İnkumu sahilinde nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan Kum zambaklarının Bartın Belediyesince alınan özel tedbirler sayesinde çoğaldığı görüldü.

Bartın'ın İnkumu sahilinde nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan ve Bartın Belediyesince yapılan çalışmalarla koruma altına alınan Kum zambaklarının yayılış alanlarında çoğaldığı görüldü.

3 kilometrelik İnkumu sahilinin birçok noktasında Kum zambaklarının korunması için köklerinin bulunduğu alanlar Bartın Belediyesi ekiplerince çitlerle çevrelendi. Bölgenin, Kum zambaklarının doğal yetişme alanı olduğu ve korunmasına yönelik bilgilendirici tabelalarında yerleştirildiği sahil şeridindeki bazı noktalarda kütük parçalarıyla Kum zambaklarına özel peyzaj çalışmaları da yapıldı.

Yaklaşık 40-45 santimetre boyunda olan, uzun şeritsi yaprakları ve beyaz çiçekleri ile büyük ilgi gören Kum zambaklarının İnkumu sahili boyunca yayılış alanlarındaki çoğalma doğaseverler tarafından sevinçle karşılandı. Fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çeken Kum zambaklarının gelecek nesillere aktarılması noktasında Bartın Belediyesince yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın nesli tükenme tehlikesi altında olan Kum zambaklarının korunması noktasında büyük hassasiyet gösterdiklerini belirterek, "Çok güzel bir kum, çok güzel bir deniz, çok güzel bir sahil. Batı Karadeniz'in incisi dediğimiz Bartın'da 3 kilometrelik bir kumsalımız var. Bu güzellikler içerisinde bir yanımız yeşillik bir yanımız mavilik. Yine bu güzellikler içinde birde Kum zambaklarımız var. Kum zambakları bizim için önemli bir bitki. Çünkü bu Kum zambakları endemik bir bitki. Bizim bölgemizde sadece İnkumu sahilinde kendi kendine yetişen bir bitki. Bu bitkiyi alıp başka bir yere koyduğumuzda maalesef ölümüne sebep olunuyor. Oralarda yetişmiyor. Bartın Belediyesi olarak Kum zambaklarımızı koruma altına aldık. Bunlar bizim güzelliklerimiz. Onlarda birer canlı. Her türlü canlıyı korumamız kollamamız gerekiyor. Asla koparmamamız gerekiyor. Hem bizler, hem halkımız hem de işletmeci arkadaşlarımız korunması noktasında gayret gösteriyor. Bizlerde koruma altına alarak çoğalmalarına ve yayılmalarını sağlıyoruz. Son yıllarda yaptığımız koruma çalışmalarıyla beraber Kum zambaklarımızın yayılışında ve sayılarında artış olduğunu da görüyoruz. Bu da bizim için ayrı bir mutluluk oluyor." Dedi.

Başkan Akın ayrıca Bartın Belediyesi olarak İnkumu sahilinde Kum zambağı adı altında geniş kitlelere hitap eden festivallerde düzenlediklerini ifade ederken Pandemi nedeniyle ara verilen festivallerin gelecek yıllarda devam edeceğini söyledi.