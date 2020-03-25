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Tekirdağ, Muratlı, Güncel

Koronaya karşı parayı ütüleyen adam konuştu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kağıt paralara dokunmadan önce ütüleyen esnaf Kahraman Bayazit, virüsten korunmak için bir çok tavsiyede bulundu.

25.03.2020 10:04 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:08
Koronaya karşı parayı ütüleyen adam konuştu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kağıt paralara dokunmadan önce ütüleyen esnaf Kahraman Bayazit, virüsten korunmak için bir çok tavsiyede bulundu.

Çin'de Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kağıt paraların dezenfekte edilmesinin ardından İran Sağlık Bakanlığı da Kovid-19'a karşı tedbir amacıyla halka kağıt para kullanmaması çağrısında bulunmuştu. Muratlı'nın Sıradükkanlar mevkiinde esnaflık yapan Kahraman Bayazit da korona virüse karşı benzeri bir önlem aldı. Kazandığı kağıt paraları elindeki maşa ile müşterinin elinden alan Bayazıt, daha sonra paraları kızgın bir ütü ile ütüleyerek üzerindeki mikropları öldürüyor. Müşterilerin şaşkın bakışları arasında Kahraman Beyazıt'ın kendi yöntemleriyle aldığı tedbir korona virüse geçit vermiyor. Kahraman Beyazıt isimli vatandaşın bu davranışı haberlerde gündeme taşındıktan sonra sosyal medyadan da yüzlerce paylaşım ve beğeni topladı.

"Kağıt paradan bulaştığını çok geç fark ettik"

Korona Virüse karşı paraları ütüleyerek önlem alan 68 yaşındaki Kahraman Bayazit adlı esnaf, İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Kahraman Beyazıt, "İran'da bir kanalda izledim. O kanalda bir profesör dedi ki; biz virüsün yüzde 90'ının kağıt paradan bulaştığını çok geç fark ettik, bunu erken fark etseydik; tedbir alırdık. Profesör, kağıt paranın üstünde virüslerin 24 saat kaldığını söyledi. Ben de düşündüm, dedim ki ateş her şeyi yakıyor, virüsleri mi öldürmeyecek? Benim kendi sağlığım, çocuklarımın sağlığı ve müşterilerimin sağlığı için ve toplumsal duyarlılık oluşması için parayı ütüyle ütüledim. Parayı ütüledikten sonra elime aldım, baktım ki para aşırı derecede ısınıyor. Böylece parada virüs kalmadığına kanaat ettim. Demir paraları da yine ütünün altına koyup 1'er dakika beklettim. Müşteriden parayı maşa ile tutarak alıyordum. Müşterilerime de para üstü verirken böyle tavsiyede bulunuyordum. Bakın başka yerden para aldığınız zaman mutlaka boş bir poşet alın. Parayı poşetin içine atsınlar. O poşeti bir yere bulaştırmadan içindeki parayı ütüleyerek cebinize koyun. Poşeti de imha edin. Hayat tecrübemden kaynaklanarak böyle bir tavsiyede bulundum" ifadelerini kullandı.

"Tedbir bizden, takdir Allah'tan"

Eskiden grip oldukları zaman ninelerinin karışımını içtiklerini ve bir günde iyileştiklerini anlatan Kahraman Bayazit, "Biz eskiden grip olduğumuz zaman rahmetli ninem bize bir kur hazırlıyordu. Bir günde biz gripten kurtuluyorduk. Ben de çocuklarıma yapıyorum. Bir kişi için bir tane yumurta kadar soğan, üç diş sarımsak, bir su bardağı su da olacak. Soğan ile sarımsağı güzelce ezeceksin. Ondan sonra bir bardak suda kaynatacaksın. 10 dakika kaynadıktan sonra içine bir çay kaşığı zencefil atacaksın. 5 dakika da öyle kaynayacak. Sonra sabah aç karnına bir su bardağı, akşam aç karnına bir su bardağı içeceksin. Böylece bütün virüsler ölecektir. Biz ninemizden beri bu karışımı yapıp içiyoruz. Tedbir bizden, takdir Allah'tandır. Bizim görevimiz tedbir almaktır, Allah ne takdir yazdıysa odur" şeklinde konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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