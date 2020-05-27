Koronavirüsten sonra artan somon siparişlerine yetişemiyorlar
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Koronavirüsten sonra artan somon siparişlerine yetişemiyorlar

RİZELİ girişimci Hasan Kuzuoğlu, Artvin'in Borçka Barajı gölüne kurduğu çiftlikte Karadeniz somonu üretiyor.

Koronavirüsten sonra artan somon siparişlerine yetişemiyorlar
27.05.2020 09:34 | Son Güncelleme: 27.05.2020 09:38

RİZELİ girişimci Hasan Kuzuoğlu, Artvin'in Borçka Barajı gölüne kurduğu çiftlikte Karadeniz somonu üretiyor. Yılda 3 ton balık, 15 bin lira ciro ile işe başlayan Kuzuoğlu, 9 yılda 16 bin ton somon balığı üretimine ulaştığı çiftliğinde 500 milyon gelir elde edip, 12 ülkeye de ihracat yapıyor. Kuzuoğlu, bağışıklığı güçlendiren somonun koronavirüs salgını sonrası satışının arttığını, siparişlere zor yetiştiklerini söyledi.

Hasan Kuzuoğlu, ABD'de bir şirketin genel müdürü olarak çalışırken, özlemini duyduğu doğal hayat için 9 yıl önce memleketi Rize Fındıklı'nın yeşil doğasıyla ünlü Çağlayan köyüne döndü. Çağlayan Deresi'nin kenarında alabalık üretim çiftliği kuran Kuzuoğlu, aldığı 10 bin yavru alabalıkla tek başına Karadeniz somonu üretimine başladı. İlerleyen dönemde işini geliştiren, havuz ve balık sayısını artıran Kuzuoğlu, Artvin'in Borçka Barajı gölüne kafesler yerleştirdi. Yılda 15 bin ton somon üretimi seviyesine ulaştığı çiftliğinde Kuzuoğlu, aralarında su ürünleri mühendislerinin de yer aldığı 550 kişiye iş verdi.

SALGINLA SATIŞI ARTTIÖzenle beslenen ve tanesi 5 kiloya ulaşan Karadeniz somonu üreten Hasan Kuzuoğlu, Türkiye'den ilk kez somon ihraç eden isim oldu. Kuzuoğlu, bugün ABD, Rusya, Romanya, Hollanda, Almanya, Kanada, Suudi Arabistan'ın aralarında yer aldığı 12 ülkeye 350 milyon TL'lik ihracat yapıyor, toplam 500 milyon ciro elde ediyor. Rizeli girişimcinin ürettiği Karadeniz somonu, Japonların ünlü yemeği suşide de kullanılıyor. Norveç somonundan vazgeçen Japonlar, Karadeniz somonunu beğenerek, tüketmeye başladı. Ülkede sevilen lezzetler arasına giren Karadeniz somonu, Japonların ünlü yemeği suşinin vazgeçilmez tadı oldu. Bağışıklığı güçlendiren somon balığının koronavirüs salgını sonrası satışları da arttı.'500 MİLYON CİROYA ULAŞTIK'Somon çiftliğinde 15 bin ton üretim seviyelerine ulaştığını anlatan Hasan Kuzuoğlu, "15 bin ton somon demek aslında bir ineğin 200 kilo olduğunu düşünürsek 15 bin ton balık, 75 bin büyük hayvana tekabül ediyor. Bu büyük bir rakamdır, ilimiz için de büyük bir orandır. Her yıl yüzde 200-300 civarlarında hem üretim bazında hem ciro bazında büyüyerek yolumuza devam ediyoruz. Bu noktada girişimcilere tavsiyem kulaklarını dışarıdan gelebilecek her türlü olumsuz düşüncelere kapatmaları ve yaptıkları işe odaklanmaları. 3 ton balık, 15 bin lira ciro ile başladığımız bu işte, şu an geldiğimiz noktada yıllık ciromuz 500 milyon TL'dir. Bunun 350 milyon TL'si direkt ihracat rakamıdır. Kalanı da iç piyasadaki satış rakamlarıdır. Kendi ellerimizle sıfır personel ile başladığımız bu süreçte, şu anda 550 personel çalıştırıyoruz. Yöremizdeki insanlara önemli bir iş kapısı açmış olduk bu sayede. İyi bir Rize milliyetçisi olarak hareket etmeye çalıştık" dedi.'İHRACATTA TÜRKİYE 11'İNCİSİ OLDUK'2019 yılında 21 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini anlatan Kuzuoğlu, "Bu rakam bizi bütün su ürünleri sektöründe Türkiye'nin yaptığı 1 milyar dolarlık ihracatın içerisinde Türkiye 11'incisi yaptı. Bu sene Covid-19 ile ilgili yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen ilk 5'e girmeyi hedefliyoruz. Balık işleme fabrikamızı da kurduk, yaklaşık 20 milyon TL'lik bir yatırım bu. Bu yatırımımızı da 10 bin nüfuslu Fındıklı ilçemizde gerçekleştirdik. Bu bize bütün Rize ilinde su ürünleri ihracatı yapan ilk ve tek firma olma özelliğini getirdi. Rize'de ihracatta 2018 yılında 3'üncü olduk, 2019 yılında 2'nci olduğumuzu düşünüyoruz. İhracatta bir Kanada firması olan balık işletmelerini saymazsak, Rize'nin evladı olarak Rize ihracatının onursal birincisi olduğumuzu söylemek isterim. Bundan sonraki süreçte Rize'de ihracatın lideri olma yolunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.'BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR'Koronavirüs salgını süresince 2 ay boyunca 1 gram bile balık satamadıklarını anlatan Kuzuoğlu, "Bu esnada kamu bankalarının önemli desteğini gördük ve bu süreci atlattık. Şu anda satışlarımız Covid-19 süreci öncesinden daha hızlı devam ediyor. İnsanlar bu balığın bağışıklık sistemini geliştirdiğini düşününce tüketiminde önemli bir artış oldu. Fiyatlarımız Covid-19 öncesine göre daha düşük. Ama yine de satış devam ediyor, yatırımlarımız sürüyor. Covid-19'un en etkili olduğu son 1 ay içerisinde işten kimseyi çıkarmadığımız gibi 70 kişiye istihdam sağladık. 3 vardiya çalışmaya devam ediyoruz" dedi.'SOMON SAĞLIKLI'

Bir balığın üretilip sofralara gelebilmesinin 3 yılı aldığını anlatan Kuzuoğlu, "Son derece sağlıklı. Hamsi unundan yapılan balık yemi ile besliyoruz. Gayet doğaldır. Bütün dünyada bu iş böyle yapılıyor, Norveçli de böyle yapılıyor ancak bizim balığımız Norveç'ten daha kaliteli. Artık Avrupalı bile balığını bizden almaya başlıyor. Ülkemizde de somon üretilebilirliği anlaşıldıktan sonra yılda 12 bin ton dolayında olan Norveç ithalatımız 4 bin tonlara kadar düştü. Sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi için dörtte üçü sularla kaplı dünyamızın besininin ve gıdasının denizden ve sulardan karşılanması gerekliliği kaçınılmazdır. Tarımın suda yapılması gerekiyor. Bu tarz girişimlerin artırılması lazım.Gelecekteki hedefimiz balık çiftliğinden çıkan suyla çiftçilik yapılması. Marul ve benzeri tarzda sebzelerin yetiştirilmesi konusunda çalışma yapmak istiyoruz" diye konuştu. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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