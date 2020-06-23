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Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'dan ilk açıklama: Antikor testim temiz çıktı

Koronavirüs testi pozitif çıkan Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, hastalık sonrası ilk kez konuştu. Durumunun iyi olduğunu belirten Vural, "Dün bir antikor testi yapıldı ve temiz çıktı. Bugünden cumaya kadar 3 kez PCR testinden geçeceğiz. Futbol Federasyonu sahalara dönebilmemiz için üst üste 3 negatif test sonucu istiyor" dedi.

Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'dan ilk açıklama: Antikor testim temiz çıktı
23.06.2020 17:20 | Son Güncelleme: 23.06.2020 17:24

Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Akhisar Devlet Hastanesi'nde karantina altında olup ilaç tedavisi gören Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, durumunun iyi olduğunu, yapılacak yeni testlerin sonucunu beklediklerini söyledi.

Deneyimli teknik adam, 3 ay boyunca kendisini kulübün Yılmaz Atabarut Tesisleri'ne kapatmasına rağmen virüsten kaçamadığını belirterek, "20 Mart'tan beri tesislerden çıkmadım ancak 93 gün maçların başlamasını bekledikten sonra son gün böyle bir olay yaşadık" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR SIKINTIM BULUNMUYOR"

Koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen hiçbir rahatsızlığının bulunmadığını vurgulayan Yılmaz Vural, "Hiçbir semptom yok. Öksürük, ateş, nefes darlığı gibi hiçbir sıkıntım bulunmuyor. Benimle birlikte hastanede karantinada olan futbolcularım ve diğer arkadaşlarımızın da hastalık belirtisi yok. Dün bir antikor testi yapıldı ve temiz çıktı. Bugünden cumaya kadar 3 kez PCR testinden geçeceğiz. Futbol Federasyonu sahalara dönebilmemiz için üst üste 3 negatif test sonucu istiyor" diye konuştu.

"İZLERKEN KAHROLDUM"

Moralsiz çıktığı Altay deplasmanındaki yenilgiyle ilk 2 hedefinin uzağına düşen Akhisarspor'da koca sezonun emeğine yazık olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, "Ben takımın başında olsam Altay'ı yenerdik. Tamamen moralsizlik ve konsantrasyon kaybından 2 gol yedik. İzlerken kahroldum" dedi.

Vural'ın Akhisar'da bulunan eşi, oğlu ve koronavirüse yakalanan diğer futbolcuların ailelerinin ise virüs testleri negatif çıktı.

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