Koronavirüs tedbirleri GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Ekiplerin araçlardaki vatandaşları uyarması Çocukları ile dışarda bulunan ailelerin uyarılması Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde 131 kişiye kuralları ihlal ettikleri gerekçesiyle toplamda 51 bin 352 lira para cezası kesildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Ekiplerin araçlardaki vatandaşları uyarması Çocukları ile dışarda bulunan ailelerin uyarılması Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde 131 kişiye kuralları ihlal ettikleri gerekçesiyle toplamda 51 bin 352 lira para cezası kesildi. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararlar doğrultusunda da Kahramanmaraş'ta, çocukların, bebeklerin, öğrencilerin, kamuda ve özel sektörde idari izinlilerin zaruri haller dışında dışarı çıkması yasaklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kentin farklı bölgelerinde oluşturulan uygulama noktalarında denetimlerini sürdürdü. Kaynak: AA