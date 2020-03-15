Koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölü sayısı 5 bin 833'e yükseldi
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Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya

Koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölü sayısı 5 bin 833'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 5 bin 833'e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 156 bin 396'ya yükselirken; 73 bin 968 kişi de tedavi edildi.

15.03.2020 09:25 | Son Güncelleme: 15.03.2020 09:25
Koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölü sayısı 5 bin 833'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 5 bin 833'e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 156 bin 396'ya yükselirken; 73 bin 968 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre son 24 saatte, virüs nedeniyle 294 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 8 bin 608 arttı.

Koronavirüs, Çin dışında dünya genelinde de yayılmaya devam ediyor. İtalya'da hızla yayılan virüs, Avrupa'yı tehdit ediyor. İtalya'da virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 1441'e yükselirken; vaka sayısı da 21 bin 157'ye çıktı.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 611'E YÜKSELDİİran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatte ait bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 611'e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 12 bin 729'a çıktığını bildirdi.ABD'DE 57 ÖLÜ, 2 BİN 951 VAKAABD'de de koronavirüsün yayılmaya devam ettiği görüldü. 2 bin 951 vakanın bulunduğu ABD'de, hayatını kaybedenlerin sayısı 57 olarak açıklandı. Hayatını kaybedenlerin, Washington, Kaliforniya, Florida, New Jersey, Güney Dakota, Georgia, Louisiana, Virginia, Colorado, Kansas eyaletlerinden ve  New York kentinden oldukları belirtildi.ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA YÜKSELİŞ

Virüsün İtalya'da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa'daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya'da vaka sayısı bugün 4 bin 585'e yükselirken; 9 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Öte yandan, Fransa'da 4 bin 480 kişide virüs tespit edildiği ve 91 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanya'da ise 6 bin 391 kişide virüs tespit edildiği; 196 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

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