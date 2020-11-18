Koronavirüs en pahalı şehirler listesini değiştirdi, İstanbul artık ilk 100 arasında

Yeni hazırlanan bir hayat pahalılığı raporuna göre koronavirüs salgını dünyanın en pahalı şehirleri listesini altüst etti. İstanbul bir yıl önceki listeye kıyasla pahalılık sıralamasında en çok yükselen kent oldu. İstanbul, 24 sıra birden yükseldi ve dünyanın en pahalı 96. şehri oldu.

Economist dergisinin araştırma birimi Economist Intelligence Unit'in (EIU) yıllık raporuna göre, göre dünyanın en pahalı üç kenti Hong Kong, Zürih ve Paris oldu. İstanbul ise bir yıl önceki listeye kıyasla pahalılık sıralamasında en çok yükselen kent oldu. İstanbul, 24 sıra birden yükseldi ve dünyanın en pahalı 96. kenti oldu.

Geçen yıl Hong Kong ile aynı düzeyde olan Singapur ve Osaka ise sıralamada gerilere düştü. Singapur'daki fiyatlar yabancı çalışanların Kovid-19 salgını nedeniyle ülkeden çıkması nedeniyle düştü. Çoğu Çin kenti de, ABD ve Çin arasındaki gerilimin fiyatları artırmasından dolayı pahalandı.

SALGIN YÜZÜNDEN BANGKOK 20 SIRA BİRDEN GERİLEDİ

EUI Dünya Hayat Pahalılığı biriminin başı Upasana Dutt "Son yıllarda genelde Asya şehirleri sıralamada başı çekiyordu, ancak salgın bu yılki sıralamayı değiştirdi" dedi. Tayland'ın başkenti Bangkok da listede 20 sıra birden geriledi ve 46. en pahalı şehir oldu.

LONDRA 3 BASAMAK YÜKSELDİ

EIU'nun raporu, yabancı çalışanlar için hazırlanıyor ve uluslararası şirketlerin çalışanlarının iş gezileri ve yabancı çalışanlara yönelik maaş ve masraf ödemelerini belirlemekte kullandığı verilerle hazırlanıyor. Çoğu Çin kenti, ABD-Çin arasında tedarik zincirlerini zorlayan ve tüketici fiyatlarını artıran teknoloji savaşı yüzünden listede ön sıralara çıktı.

Listede Londra üç basamak yükselerek 20.liğe çıktı, New York ise Cenevre'yle birlikte 7. sırayı paylaştı.

BATI AVRUPA KENTLERİ ARTIK PAHALI

Latin Amerika, Afrika ve Doğu Avrupa kentleri geçen yıldan bu yana ucuzlarken, Batı Avrupa kentleri daha pahalı oldu. En pahalı 10 kentin dördü, Zürih, Paris, Cenevre ve Kopenhag oldu.

EN BÜYÜK ARTIŞ TÜTÜN VE EĞLENCEDE

EIU Dünya Yaşam Pahalılığı endeksi, 130 büyük kentte Eylül ayındaki mal ve hizmet fiyatlarını kıyaslıyor. Genel olarak fiyatlar sabit kaldı, ancak rapora göre temel tüketim maddelerinin fiyatları, diğerlerine kıyasla daha dirençliydi. Lojistik sorunlar da fiyatları artırırken, tuvalet kağıdı ve makarna gibi ürünlerdeki problemler aynı kategoride fiyatları yükseltti.

Raporda yer verilen 10 mal ve hizmet kategorisinde en büyük artış tütün ve eğlencede görülürken, giyecek fiyatlarında en büyük düşüşü görüldü. Dut "Tüketici ürünlerinde en keskin fiyat artışı bilgisayar fiyatlarında olurken, giyecek fiyatlarında düşüş oldu" dedi.