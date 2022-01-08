Koronavirüs dalgası futbol dünyasını etkilemeye devam ediyor! Bir hakemin testi pozitif çıktı, gözler TFF'de! - Haberler Spor
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Koronavirüs dalgası futbol dünyasını etkilemeye devam ediyor! Bir hakemin testi pozitif çıktı, gözler TFF'de!

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Koronavirüs dalgası futbol dünyasını etkilemeye devam ediyor. Takımların teker teker açıkladığı pozitif vakaların ardından bu kez Türkiye Futbol Federasyonu'ndan kötü haber geldi. TFF, bir A klasman hakemin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Futbol dünyasındaki koronavirüs açıklamalarının ardı arkası kesilmiyor. Takımların yaptığı açıklamaların ardından bu kez TFF'den koronavirüs açıklaması geldi. Türkiye Futbol Federasyonu, bir A klasman hakemin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Bir A Klasman Hakemimizin 07.01.2022 Cuma günü yapılan rutin Covid-19 PCR test sonucu pozitif çıkmıştır. Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Koronavirüs dalgası futbol dünyasını etkilemeye devam ediyor. Bir hakemin testi pozitif çıktı, gözler TFF'de!

Etkilenen kulüplerin başında ise Beşiktaş ve Alanyaspor geliyor. Kartal'da teknik direktör Önder Karaveli dışında, 7 futbolcunun testleri pozitif. Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda, ayrıca 10 kişi de koronavirüse yakalandı. Alanyaspor'da Francesco Farioli ile bir antrenör, 7 futbolcu ve 4 personelin testleri de pozitif çıkmıştı.

Galatasaray 'da Patrick van Aanholt ile başlayan kriz, iki futbolcu ile devam etti. Son olarak Taylan Antalyalı, Selçuk İnan ve maç analiz sorumlusu Cihan Ünal hastalığa yakalandı.

Koronavirüs dalgası futbol dünyasını etkilemeye devam ediyor. Bir hakemin testi pozitif çıktı, gözler TFF'de!

Gaziantep FK de 5 ismin pozitif çıktığını duyurdu. Adana Demirspor'dan Mario Balotelli ve Göztepe'den bir futbolcu koronavirüse yakalandı. Yeni Malatyaspor'da ise Başkan Adil Gevrek'in testi pozitif sonuçlandı.

Koronavirüs dalgası futbol dünyasını etkilemeye devam ediyor. Bir hakemin testi pozitif çıktı, gözler TFF'de!

Vakaların patlak vermesinin ardından gözlerin çevrildiği TFF,ertelemeye kapıyı kapatmış gözüküyor. Bilim Kurulu'nu baz alan TFF, takvim sıkışıklığı nedeniyle değişikliğe sıcak bakmıyor. Ayrıca oyuncu sayısını tamamlayamayan kulüplerin hükmen mağlup olacağı belirtiliyor.

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