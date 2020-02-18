Koronavirüs akıllı telefon pazarını da vurdu Apple, Huawei ve Samsung'un satışları düştü

18.02.2020 20:19 | Son Güncelleme: 18.02.2020 20:19

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkarak ülkede üretim yapan birçok firmanın üretim ve satış grafiklerini etkileyen koronavirüs sebebiyle Apple, Huawei ve Samsung gibi teknoloji devlerinin de etkilendiği, 2020'nin ilk çeyreğinde bu markaların cirolarında düşüş beklendiği kaydedildi.



Bu düşüşten en çok etkilenen firmanın Çinli Huawei, en az etkilenen firmanınsa üretimini Vietnam'a kaydıran Güney Koreli Samsung olduğu belirtiliyor. Euronews.com'da Görüntüle