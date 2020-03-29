SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Korona virüsün patenti alındı mı? - Ekonomi
Erdem Kaya, Fransa, Ekonomi

Korona virüsün patenti alındı mı?

Uluslararası Patent Birliği (UPB) Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Kaya, korona virüse patent alındı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

29.03.2020 13:25 | Son Güncelleme: 29.03.2020 13:25
Korona virüsün patenti alındı mı?

Uluslararası Patent Birliği (UPB) Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Kaya, korona virüse patent alındı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İnsanlığın virüs nedeniyle zor bir süreçten geçtiğine işaret eden UPB Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Kaya, son günlerde tartışılan 'korona virüse patent' konusuna değindi. Konuyla ilgili çok sayıda soru geldiğini söyleyen Erdem Kaya; "Çevremden ve konuyla ilgilenen dostlarımdan virüsle ilgili sorular alıyorum. Bunlardan biri de korona virüse patent alındığı iddiası. Mesleğim olması nedeniyle onlarca kişinin bu noktadaki soruları ile karşılaşınca bu konuda bir açıklama yapmak şart oldu. Bahse konu patentin numarası EP1694829B1. Bu bir Avrupa Patenti. Geçmişine bakarsak, ilk olarak 02.12.2003 tarihinde Fransa'da başvuru yapılmış. Sonrasında numarasını paylaştığım Avrupa'da dahil birçok ülkeye de genişletilmiş bir patent olduğunu gördüm. Fransa'dan doğan başvuru, görebildiğim kadarıyla farklı ülkelere yayılmış 25 patentten oluşan bir patent ailesine dönüşmüş durumda" diye konuştu.

Fransa'da yapılan patent başvurusu

İnsanları evlerine hapseden korona virüsle ilgili olduğu iddia edilen patent başvurusunun Fransa'dan olduğuna işaret eden UPB Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Kaya; söz konusu patentin başvuru sahiplerinin Pasteur Enstitüsü, Fransa Ulusal Bilimsel Araştırmalar Merkezi ve Paris Üniversitesi olduğunu açıkladı.

Dünyanın hiçbir yerinde kamu düzenini bozacak buluşlara patent verilmediğinin altını çizen Erdem Kaya; "Zaten kimse de ben bir biyolojik silah yaptım diye patent başvurusu yapıp kendini ifşa etmez. Diğer taraftan, yine tüm patent mevzuatlarında biyolojik materyaller etik nedenlerden dolayı patentlenemezken, mikrobiyolojik materyaller teknik bir fayda ile ilişkilendirildiğinde patentlenebilmektedir. Örneğin yeni bir köpek cinsi patentlenemezken, mayalanma sürecinin etkinliğini artırdığı tespit edilen bir bakterinin izole edilmiş bir mutasyonu patentlenebilir. Peki virüsler bir mikrobiyolojik materyal midir? Hayır, çünkü virüsler canlı değildir ve mikroorganizma olarak kabul edilmez. Dolayısıyla bu açıdan da virüslerin patentlenmesi zor gözükmektedir. Virüslere ilişkin alınabilecek patent konuları ise genelde virüsün teşhisi ve tedavisi için geliştirilen çözümlerdir" dedi.

Patent Sars virüsüne karşı bir aşı ile ilgili

Söz konusu patentin incelediği zaman SARS hastalığına sebep olan SARS-COV virüsüne karşı bir aşı geliştirme amacıyla başvurulduğunun anlaşılabileceğini kaydeden Erdem Kaya; "Hepimize evlerine hapseden COVID-19 hastalığına sebep olan SARS-CoV-2 virüsü korona virüs ailesine mensup olsa da, bu yeni korona virüsün 2003'te ortaya çıkan SARC-COV virüsüne benzerliği çok düşük seviyededir. Dolayısıyla söz konusu patentte anlatılan aşının yeni korona virüsünde kullanılması da mümkün değildir. Son olarak, 25 patentten oluşan söz konusu patent ailesindeki çoğu patentin şu anda iptal durumda olduğunu da belirtmek isterim" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Otomotiv devinden örnek hareket: Hiç araç satmasak bile kimseyi işten çıkarmayacağız Ekonomi
Otomotiv devinden örnek hareket: Hiç araç satmasak bile kimseyi işten çıkarmayacağız
Yargıtay'dan emsal karar! Arızalanırsa yenisiyle değiştirilecek Ekonomi
Yargıtay'dan emsal karar! Arızalanırsa yenisiyle değiştirilecek
Belediye Başkanı'ndan alkışlanacak hareket! Tüm maaşını Kovid-19 mağdurlarına bağışladı Ekonomi
Belediye Başkanı'ndan alkışlanacak hareket! Tüm maaşını Kovid-19 mağdurlarına bağışladı
12 milyon emeklinin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu Ekonomi
12 milyon emeklinin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Erdoğan imzaladı! Belediyelere 3 milyar liralık kaynak sağlandı Ekonomi
Erdoğan imzaladı! Belediyelere 3 milyar liralık kaynak sağlandı
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi Ekonomi
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yasaklar geldi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Hava yolu yolcuları 'Seyahat İzin Belgesi' olmadan seyahat edemeyecek
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Hava yolu yolcuları "Seyahat İzin Belgesi" olmadan seyahat...
Son Dakika: Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına kısa bir süre ara verdi
Son Dakika: Türk Hava Yolları, iç hat bilet satışına kısa bir süre ara verdi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, su faturalarını durdurdu
Ankara Büyükşehir Belediyesi, su faturalarını durdurdu
Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Turhan, görevi Karaismailoğlu'na devretti
Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Turhan, görevi Karaismailoğlu'na devretti
Kılıçdaroğlu: İşten çıkarma yasağına Meclis'te destek vermeye hazırız
Kılıçdaroğlu: İşten çıkarma yasağına Meclis'te destek vermeye hazırız
Kredi kartı asgari ödemesi yüzde 20-40 arasında olacak
Kredi kartı asgari ödemesi yüzde 20-40 arasında olacak
Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durduruldu
Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durduruldu
Av. Bedia Teymur cevapladı: Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda bu ödenekten yararlanabilir?
Av. Bedia Teymur cevapladı: Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda bu ödenekten yararlanabilir?
Otobüs seferlerinin kısıtlanmasının ardından bilet fiyatlarının 3 kat arttığını gören vatandaşlar, neye uğradığını şaşırdı
Otobüs seferlerinin kısıtlanmasının ardından bilet fiyatlarının 3 kat arttığını gören vatandaşlar, neye...
Koronavirüsün tedavisi için umutlandıran gelişme! Gaziantep Üniversitesi plazma çalışmasında sona geldi
Koronavirüsün tedavisi için umutlandıran gelişme! Gaziantep Üniversitesi plazma çalışmasında sona geldi
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul genelinde bazı faaliyetler durduruldu
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul genelinde bazı faaliyetler durduruldu
Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge
Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum
Son dakika: Yurt dışı uçuşlarını tamamen durduran THY, yurt içinde yalnızca 14 şehre uçacak
Son dakika: Yurt dışı uçuşlarını tamamen durduran THY, yurt içinde yalnızca 14 şehre uçacak
Koronavirüs nedeniyle borcunu ödeyemeyen kiracılar evlerinden çıkarılabilir mi?
Koronavirüs nedeniyle borcunu ödeyemeyen kiracılar evlerinden çıkarılabilir mi?
THY, iç hat seferlerine kısıtlama getirdi
THY, iç hat seferlerine kısıtlama getirdi
Sumağın koronavirüse iyi geldiği iddiası, satışları 769 kat artırdı
Sumağın koronavirüse iyi geldiği iddiası, satışları 769 kat artırdı
Koronavirüs sonrası çeyiz atölyesini kapattı, evinin mutfağında maske dikiyor
Koronavirüs sonrası çeyiz atölyesini kapattı, evinin mutfağında maske dikiyor
İçişleri Bakanlığı'nın şehirler arası yolculuğu kısıtlayan genelgesi sonrasında, otogarlar boş kaldı
İçişleri Bakanlığı'nın şehirler arası yolculuğu kısıtlayan genelgesi sonrasında, otogarlar boş kaldı
750 TL'den satışa sunulan can eriğin kilosu koronavirüs nedeniyle 50 TL'ye düştü
750 TL'den satışa sunulan can eriğin kilosu koronavirüs nedeniyle 50 TL'ye düştü
Son Dakika: Merkez Bankası, kredi kartlarındaki azami faiz oranlarında indirime gitti
Son Dakika: Merkez Bankası, kredi kartlarındaki azami faiz oranlarında indirime gitti
İmamoğlu seçildikten sonra İBB'deki görevinden istifa eden Karaismailoğlu, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı oldu
İmamoğlu seçildikten sonra İBB'deki görevinden istifa eden Karaismailoğlu, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı oldu
Herkes aşıya kilitlenmişken Kayserili genç, dezenfeksiyon kabini geliştirdi
Herkes aşıya kilitlenmişken Kayserili genç, dezenfeksiyon kabini geliştirdi
Son Dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı kararı ile görevden alındı
Son Dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı kararı ile görevden alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Ziya Selçuk Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Akgül Ender Saraç Demet Şener Fahrettin Koca
Spor Falcao Ali Koç Tamer Tuna Fatih Terim Basketbolcu
Daha Fazla Mart Türk Kadın Nisan
Şu an buradasınız: Korona virüsün patenti alındı mı? - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2020 14:09:39. #1.15#
title