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İbrahim Zengin, Türkiye, Ekonomi

"Korona virüsün kozmetik satın almadaki ihtiyacın arttıracağını düşüyorum"

"Korona virüsün kozmetik satın almadaki ihtiyacın arttıracağını düşüyorum" "Türkiye, içinde alkol geçen ürünlerin ihracatına sınırlama getirdi" Giz Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Zengin, "Koronavirüsün kozmetik satın almadaki ihtiyacı arttıracağını düşüyorum.

19.03.2020 23:19 | Son Güncelleme: 19.03.2020 23:23
'Korona virüsün kozmetik satın almadaki ihtiyacın arttıracağını düşüyorum'

"Korona virüsün kozmetik satın almadaki ihtiyacın arttıracağını düşüyorum"

"Türkiye, içinde alkol geçen ürünlerin ihracatına sınırlama getirdi"

İSTANBUL - Giz Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Zengin, "Koronavirüsün kozmetik satın almadaki ihtiyacı arttıracağını düşüyorum. Çünkü kozmetik geniş bir sektör. Temizleyici, dezenfektan, güzellik, cilt bakım, saç bakım ve birçok alanı içinde barındırıyor. Son zamanlarda dezenfektan tarafı ve temizleme tarafı çok daha ileri gidecek." dedi.

Koronovirüsün Avrupa'da yayılmasının ardından Türkiye'de de görülmeye başlaması temizleyici, dezenfektan, güzellik, cilt bakım, saç bakım ve kolonyaya olan ilgiyi arttırdı. Giz Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Zengin, koronavirüs nedeniyle kozmetiğe artan ilgiyi değerlendirirken, kolonya yapımında kullanılan alkolün tedariki konusunda sıkıntılar yaşandığını dile getirdi. Ayrıca Zengin, sektör olarak alınacak tedbirlerin önemine dikkat çekerken, kozmetik satın almadaki ihtiyacın arttıracağını dile getirdi.

Sektör olarak üretim tedbirlerini alınmasının önemine vurgu yapan İbrahim Zengin, "Koronavirüs, birçok sektörü etkilediği gibi kozmetik sektörünü de olumsuz etkileyecek. Ülke bazlı düşündüğümüzde, kozmetik üreticilerinin üretim bantlarını, üretim disiplinlerini çok hızlı şekilde gözden geçirmeleri ve gerekli tedbirleri hızlı şekilde alarak devam etmeleri gerekir. Bu da sektörden alacakları payları etkiyecektir. Aslında kartlar yeniden dağılıyor. Dolayısıyla üretimde alacağımız tedbirler, hem üreticinin yerini belirleyecek hem de ülkenin konumunu belirleyecektir." dedi.

"Koronavirüsün kozmetik satın almadaki ihtiyacın arttıracağını düşüyorum"

Koronavirüs yayılmasını sektöre etkilerini değerlendiren Zengin, "Bu durumun sektöre olumlu etkileri de olacaktır. İnsanların psikolojisi açısından baktığımızda, koronavirüsün kozmetik satın almadaki ihtiyacın arttıracağını düşüyorum. Çünkü kozmetik geniş bir sektör. Temizleyici, dezenfektan, güzellik, cilt bakım, saç bakım ve birçok alanı içinde barındırıyor. Son zamanlarda dezenfektan tarafı ve temizleme tarafı çok daha ileri gidecek. Kolonyayı ele alalım. İleri yaştakilerin ya da anne ve babalarımızın kullandığı bir ürün gibi görünürken, şimdi herkes kolonya alma peşinde. Bizim bunu doğru değerlendirmemiz çok önemli. Diğer taraftan kolonyayı alırken dikkatli olmamız lazım. Regülasyon dışı yapılan ürünler bugünlerde ayırmak çok zor. Ama yine de doğru üreticilerden doğru şekilde almaya çalışalım. Fırsatçılara aman vermeyelim." şeklinde konuştu.

"Avrupa ve Asya'nın arasında en temiz ülkelerden bir tanesi Türkiye"

Kolonya üretiminde alkol bulma sıkıntısına dikkat çeken Zengin, "Biz üretici olarak son zamanlarda kolonyanın esas ham maddesi olan alkol tedarikinde ciddi sorunlar yaşıyoruz. Fiyatlarda da fahiş artışları görüyoruz. Normalde 1 dolara ya da 1 doların biraz altında aldığımız etil alkol, bugün 5 dolara kadar fiyat görebiliyor ve fiyatlar günlük değişebiliyor. Vade konuşulmuyor ve ödeminin peşin yapılması durumu da söz oluyor. Türkiye kendisini nasıl koruma kalkanına aldıysa her ülke aynı şekilde alkolünü ihraç etmekten kendisini sakındırıyor. Avrupa'da kolonya kültürü yok. Hatta birçok Avrupalı kolonya adetimizi küçümserken, bizim bu adeti sürdürmüş olmamız çok güzel bir gelenek. Onlar hoş koku için kolonya kullanıyorlardı ama biz hoş kokunun yanı sıra temizlenme gibi hedefimiz de vardı. Buradan şunu anlıyoruz; Avrupa ve Asya'nın arasında en temiz ülkelerden bir tanesi Türkiye." diye konuştu.

"Türkiye, içinde alkol geçen ürünlerin ihracatına sınırlama getirdi"

İhracata getirilen sınırlamaya değinen Zengin, "Türkiye, içinde alkol geçen ürünlerin ihracatına sınırlama getirdi; lokal yani yerel ihtiyacı göz önünde bulundurdu. Hatta bunların ambalajlarının da ihracatına sınırlama getirildi. Bu doğru bir yaklaşım. Kozmetik sektöründe işimizi doğru yaptığımız takdirde bu süreçte büyümeye devam edeceğimizi düşünüyorum." dedi.

"İtalya'daki fuara önceden mail atmıştık"

İtalya'da düzenlenecek olan kozmetik fuarının iptaline ilişkin 7 Şubat'ta mail attıklarını hatırlatan Zengin, "İtalya'da sektörün en büyük fuarı düzenlenecekti. Bu fuara 3 bin firma ve 200-300 bin ziyaretçi katılıyor. Bu fuar geçtiğimiz hafta organize edilecekti. Biz, 7 Şubat'ta fuar yönetimine bir yazı yazdık. Fuarın iptalinin söz konusu olup olmadığını sorduk. Organizasyon yetkilileri kendi sağlık bakanlıklarının ve Dünya Sağlık Örgütü'nün ön gördüğü tüm tedbirleri aldıklarını, herhangi bir sorun yaşanmayacağını söylediler. Bizde üzerine katılımımız için gerekli ödemeleri yaptık. Sonra fuarın yapılacağı tarihe 15-20 gün kala bir erteleme olduğunu bize ilettiler. 1 hafta önce tekrar bir erteleme yapıldığını yani Eylül ayına ertelediklerini söylediler. Bizim korona virüsü ciddiye aldığımız kadar bunu ciddiye almayan Avrupa ülkeleri vardı. Biz, hiç paniğe kapılmadan bütün tedbirlerimizi almak zorundayız. Üretim alanlarımızı her gün düzenli olarak dezenfekte ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'Korona virüsün kozmetik satın almadaki ihtiyacın arttıracağını düşüyorum'

Kaynak: İHA

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"Korona virüsün kozmetik satın almadaki ihtiyacın arttıracağını düşüyorum"

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