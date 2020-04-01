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İzmir, 3. Sayfa

Korona virüsü fırsat bildiler, kafeyi soydular

İzmir'de, korona virüsü önlemleri kapsamında kapalı olan bir kafeye giren hırsızlar, 2 dakika içerisinde 8 bin TL değerindeki eşyayı çalarak kaçtı.

01.04.2020 09:53 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:53
Korona virüsü fırsat bildiler, kafeyi soydular

İzmir'de, korona virüsü önlemleri kapsamında kapalı olan bir kafeye giren hırsızlar, 2 dakika içerisinde 8 bin TL değerindeki eşyayı çalarak kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Konak ilçesi Güzelyalı semtindeki bir kafede meydana geldi. Korona virüsü önlemleri kapsamında kapalı olan bir kafenin önüne gelen 3 hırsız, kafenin raylı kapısını zorlayarak ve kilidini kırarak kapıyı açtı. İçeri giren hırsızlar, iki dakika içerisinde 2 adet televizyon ve 1 adet laptop çalarak kayıplara karıştı.

İki dakika içerisinde hırsızlık

Hırsızlık anını anlatan kafe sahibi Can Serhatlı, "Ben evde oturuyordum, telefonum çaldı ve 'Dükkanının kapıları' açık dediler. Kameralardan bir baktığımda kapının önünde bekçi ekibi vardı. Geldiğimde kapının sürgüsünü zorladılar sandım; ama kapı komple açıktı. Ondan sonra kamera kayıtlarına baktığımda 3 kişinin kapının rayını kırıp içeri girdiğini gördüm. İki dakika içeride duruyorlar, laptop ve televizyonları alıp kaçıyorlar. Çalınan malların değeri toplamda 7-8 bin TL civarındaydı. Sistem bilgisayarımız da çalındı, en çok üzüldüğümüz de o oldu" dedi.

Kafe sahibi endişeli

Serhatlı, "Kafemizde normal zamanda bekçi vardı, koronavirüs önlemleri için, kapalı kalacağımız zamanda maddi gücümüz yeterli olmayacağı için o da işten ayrılmak zorunda kalmıştı. Hırsızlar, korona virüsü fırsat bilip kafeye girdiler, bu olay 23.30'da oluyor. Normalde o saatlerde burası çok kalabalık olur. Tahmin ediyorum ki bizim bundan sonra da hırsızlarla işimiz olacak. Bu daha bir şey değil bana göre. Bu karar 1-2 hafta daha devam ettiğinde burada yağmalama başlar diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Bekçiler bir hırsızlığı da önledi

Kafe sahibi Can Serhatlı, kendi kafesinden hırsızlık olayı olduktan sonra bekçilerin bölgede nöbetini artırdığını söyledi. Yan tarafta bulunan bir kafeye de hırsızlık girişiminde bulunulduğunu belirten Serhatlı, "18 yaşından küçük 4-5 çocuk, tam kapıyı açıp girecekken bekçiler durumu fark ediyor. Bekçileri gören çocuklar kaçmaya başlıyor, bir çocuk bir arabanın altında saklanırken diğerleri de kaçarken bekçiler tarafından yakalanıyor" şeklinde konuştu.

Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturmanı sürdürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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