Birçok hastalığa iyi gelen Hatmi çiçeğinin kilosu 200 lirayı buluyor

Afyonkarahisar'da halk arasında 'Fatmagül çiçeği' olarak bilinen Hatmi çiçeği hem korona hem de gripten korunmak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Vücuttaki pek çok rahatsızlığa iyi geldiği bilinen ve demlenerek içilen çiçeğin kilogram fiyatı 150-200 lira arasında değişiyor.

Afyonkarahisar'da havaların soğumasıyla başta grip olmak üzere pek çok hastalıktan korunmak isteyen vatandaşlar aktarların yolunu tutmaya başladı. Dağlarda kendiliğinden yetişen halk arasında ise adına 'Fatmagül çiçeği' denilen Hatmi çiçeği birçok hastalığa faydasıyla biliniyor.

Hatmi çiçeği bitkisel tedavi yöntemlerinde sıklıkla kullanılan bir bitki türü olarak dikkat çekiyor. Aktarlar koronavirüsün akciğerlere ciddi anlamada zarar verdiğini belirterek tüm vatandaşları Hatmi çiçeği tüketme tavsiyesinde bulundu.

"HATMİ ÇİÇEĞİ ÖKSÜRÜĞÜ GİDERİYOR"

Aktar Zafer Murat Çakır yaptığı açıklamada Hatmi çiçeğini faydalarını şöyle anlattı:

"Hatmi çiçeği birçok alanda kullanılmaktadır. Bu çiçeğin birçok hastalığa iyi geldiği bilinmektedir. Özellikle akciğer iltihaplanmasına karşı koruyucu özelliği var. Vücut ağrılarının giderilmesi için kullanılmaktadır. Hatmi çiçeği vücuttaki iltihabın giderilmesi için kullanılan şifalı bir bitkidir. Vücut iltihabının giderilmesine iyi gelir. Eklem ağrıları olan kişiler Hatmi çiçeğini demleyerek tükettikleri takdirde ağrılarına iyi geldiği biliniyor. Bu çiçeğin çayı en çok kış aylarında tüketilmektedir. Kışın meydana gelen grip ve soğuk algınlığından ötürü öksürük yaşayan kişiler Hatmi çiçeği çayını tükettikleri takdirde öksürükten kurtulmaktadırlar."

KİLOSU 150-200 LİRA ARASINDA

Kovid-19 hastalığının akciğerlere ciddi anlamda zarar verdiğini aktaran Çakır, "Kovid-19 dediğimiz hastalıkta akciğere ciddi zararlar veriyor. Hatmi bunları önlemede gerçekten etkili olabilecek bir bitki. Çok basit bir kullanımı var. Sıcak suya veya sıcak süte 5-6 adet atılıp demlenmesinin ardından tüketilebilir. Gün içinde 2-3 bardak içildiği zaman akciğerlere gelebilecek herhangi bir sorunu ortadan kaldırabilir. O yüzden Hatmi çiçeği bu yıl bizim için çok kıymetli. Hatmi çiçeğine bugünlerde ilgili çok fazla kilogram fiyatı da 150-200 lira arasında değişiyor. Tabi 100 gram aldığı zaman bu uzun bir süre kişinin ihtiyacını görür" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT TINAS