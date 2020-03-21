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Volkan Bayram, Çanakkale, Ekonomi

Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı

Koronavirüste en önemli tedbir hijyen olurken, en çok talep gören malzemelerde temizlik ürünleri oldu. Ancak temizlik ürünlerindeki fiyat artışı, vatandaşları isyan ettirirken üreticilerden de bir açıklama geldi. Fiyat artışlarının ham madde sıkıntısından kaynaklandığını belirten üreticiler, bu durumdan en çok kendilerinin zarar gördüğünü söyledi.

21.03.2020 12:31 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:16
Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı

Tüm dünyada etkisini arttıran koronavirüs nedeniyle vatandaşlar da karantina kurallarına uyarak kendi temizlik ve virüse karşı önlemlerini almaya devam ediyor. Kısa sürede tükenen dezenfektan, maske ve lateks eldivenlerin fiyatlarının artması nedeniyle oluşan 'karaborsa' algısına en net yanıtı Çanakkale'de uzun yıllar ev ve endüstriyel tipi temizlik malzemeleri satışı gerçekleştiren Zeyyat Volkan Bayram verdi. Bayram, koronavirüs nedeniyle bir anda artan temizlik ürünleri fiyatlarının ranttan dolayı değil, ham madde fiyatlarının artmasından dolayı yükseldiğini belirterek, "Aslında dışarıdan göründüğü gibi biz bu işten rant elde etmiş değil, daha çok zarar görmüş durumdayız. Ürün satmamız gerekiyor ama ürünü temin edemiyoruz ve müşterinin talebini karşılayamıyoruz" dedi.

"STOKLARI 3 GÜN İÇERİSİNDE TÜKETTİK"

Fiyatların artmasından dolayı kendilerinin de mağdur olduklarını ve ellerindeki stokları 3 gün içerisinde tükettiklerini belirten Bayram, "Biz sektörün önemli temsilcilerinden biriyiz. Sadece dezenfektan değil, aynı zamanda kolonya ve dezenfektan özelliği bulunan zemin temizleyicileri satan bir firmayız. Bu koronavirüs kriziyle beraber elimizdeki stoklar yaklaşık 3 günlük bir sürede tükendi. Çarşıda, sahada bizim gibi firmaların bu işlerden rant elde ettiğimiz, çok yüksek karlarla ürün sattığımız gibi bir algı var. Bu özellikle; eldiven, dezenfektan ve maske gibi ürünlerde bir algı oluşmuş durumda. Konu aslında öyle değil, krizin başlamasıyla beraber beklenmeyen bir talep oluştuğu için ham madde fiyatlarında ciddi bir yükseliş yaşandı. Bizim sektörümüzün bütün kalemlerinin ham maddeleri neredeyse yurt dışı menşeili. Bunun birçoğu da Çin menşeili. Lateks eldivenin ham maddesinin ana kaynağı Malezya fakat Çin limanından tüm dünyaya yayılıyor. Dolayısıyla ham maddenin yükselişinden mütevellit fiyatlar yükseldi. Yani 15 liraya aldığımız kolonya 30 lira, 15 liraya aldığımız eldiven 30 lira, dezenfektanın litresi de rahatlıkla 45 lirayı buldu. Sektörel açıdan bir zor durumdayız" dedi.

"SATIŞ YAPTIĞIMIZ FİRMALARIN YÜZDE 80'İ KAPANDI"

Ekonomik anlamda dar boğaza girdiklerini ve tahsilat konusunda da sıkıntı yaşadıklarını kaydeden Bayram, "Şimdi hem ürün temin edemiyoruz, ürün temin edemediğimiz gibi satış yaptığımız müşterilerimizin yüzde 80'i de şu anda işletmesini kapattı. Aslında şu anda arada kalan, sıkıntı yaşayan ve sürekli ödemesini yapan firmalar olarak, temizlik ürünleri sattığımız işletmelerin kapatılmasından mütevellit tahsilat sıkıntısı yaşıyoruz. Bu tahsilat sıkıntısının ekonomiye ciddi bir yükü olacak. Hükümet bir paket açıkladı ve bu paketin hızlı bir dönüşü olacaktır muhakkak ama sürenin ne kadar olduğu meçhul olduğu için uzun vadede ben ekonomik paketlerin arttırılacağı kanaatindeyim. Aslında dışarıdan göründüğü gibi biz bu işten rant elde etmiş değil, daha çok zarar görmüş durumdayız. Ürün satmamız gerekiyor ama ürünü temin edemiyoruz ve müşterinin talebini karşılayamıyoruz. İşletmelerle ilgili dezenfektan zorunluluğu geldi. Bununla beraber işletmede 1 litre dezenfektan olması gerekirken, bu miktarı 20-30 litreye çıkarmak zorunda kaldı. Sonrasıyla ilgili dezenfektan siparişlerimiz var ama şuanda distribütörü olduğumuz firma maalesef ürün temini yapamıyor. Çünkü ham madde yok. Ham madde ile ilgili rakamlar çok yüksek. Dolayısıyla piyasada bizim sektörümüzle ilgili ciddi bir sıkışma var" diye konuştu.

"EĞER SÜREÇ UZARSA EKONOMİK SIKINTILAR YAŞAYACAĞIZ"

Koronavirüsünden dolayı alınan karar ve karantina sürecinin uzamasıyla birlikte ekonomik sorunların oluşabileceğini de sözlerine ekleyen Bayram, "Bu sektörde eğer süreç uzarsa çok ciddi sıkıntılar yaşayacağımızı öngörüyoruz. Ekonomik sıkıntılar yaşayacağız ama hükümet açıklayacağı paketlerle mutlaka telafi edecektir. Hükümetin bu konuda güçlü olduğuna inanıyoruz, beklentilerimiz yüksek. Fakat süre uzarsa sağlık problemleri yaşanmaması açısından dezenfektan ve kolonya temininde çok büyük problemler yaşayacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı

Kaynak: İHA

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Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı

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