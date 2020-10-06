Korona talimatlarını çiğneyen Fırat Aydınus ve Yunus Yıldırım, baklava yerken yakalandı

Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK-Trabzonspor maçı sonrası birlikte yemek yedikleri ortaya çıkan maçın hakemi Fırat Aydınus ve gözlemcisi Yunus Yıldırım, Türkiye Futbol Federasyonu'nun koronavirüs talimatlarını çiğnedi. Aydınus ve Yıldırım'a ceza verilmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta sonu Gaziantep'te oynanan ve 1-1 sona eren Gaziantep FK-Trabzonspor karşılaşmasını yöneten Fırat Aydınus, son dakika Trabzonspor aleyhine VAR uyarısı sonrası inceleyip kararını değiştirerek verdiği penaltı, Trabzonsporluların tepkisini çekmişti.

Maçın ardından Fırat Aydınus ve maçın hakem gözlemcisi Yunus Yıldırım'ın Gaziantep'te bir restoranda birlikte yemek yediklerini görüntüler sosyal medyada yer aldı.

Koronavirüs nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği talimatlarda protokol tribününde oturduğu için test yaptırma zorunluluğu olmayan gözlemci ile test yaptırdığı için temiz olduğu kesin olan hakemlerin bir araya gelmemesi gerektiği belirtiliyor.

TALİMATLAR NE DİYOR?

TFF'nin koronavirüs ile ilgili belirlediği talimatlar şu şekilde;

"Hakem soyunma odası ve koridorlarına gitmeyecektir.

Hakemlerle aynı araçta yolculuk yapmayacaktır.

Hakemler maç sonunda kart bilgi formunu gözlemciye WhatsApp mesajı ile gönderecektir.

Görüşmek istediğini bir konu olursa maç gününden bir gün sonra saat 10:00-14:00 arası hakemle görüşünüz.

Müsabaka sonrası toplantı yapılmayacaktır. Gösterilen kartlar ve kritik pozisyonlar ile ilgili hakemin bilgisine gerek duyuluyorsa telefon ile görüşülecektir."

AYDINUS VE YILDIRIM'A NE CEZA GELECEK?

Koronavirüs talimatını ihlal edenlere ceza yağdıran TFF'nin normalde Yunus Yıldırım ve Fırat Aydınus'a talimatlara aykırı bu davranışları nedeniyle nasıl bir yaptırım uygulayacağı merak konusu. Yıldırım ve Aydınus'a ceza gelip gelmeyeceği yapılacak sevklere ve milli aradan sonra devam edecek ligde kendilerine görev verilip verilmemesiyle belli olacak.

(Kaynak: Ajansspor)