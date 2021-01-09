Korona kurallarını çiğneyen Lanzini, özür dilemek amacıyla bağış yapacağını duyurdu

Koronavirüs nedeniyle yasak olmasına rağmen Noel'i birlikte kutlayan yıldız futbolcular Manuel Lanzini, Erik Lamela, Giovani Lo Celso ve Sergio Reguilon'un görüntüleri İngiltere'de tartışma yaratmıştı.

Yaptığı davranıştan dolayı üzgün olduğunu belirten Lanzini, sosyal medyada özür paylaşımı yaptı. Arjantinli futbolcu, kişisel Instagram hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Noel'de yaptığım kötü bir davranıştı. Eylemler için tam sorumluluk almak istiyorum. İnsanların güvende kalmak için büyük fedakarlıklar yaptığını biliyorum ve daha iyi bir örnek olmalıydım. Noel'deki eylemlerim hakkında çok düşündüm ve olanları değiştiremeyeceğimi biliyorum, ancak kulüp ve yönetici ile konuştum ve bundan iyi bir şey çıkmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

BAĞIŞ YAPACAĞINI DUYURDU

Uzun zamandır West Ham United'da bulunduğunu vurgulayan Manuel Lanzini, "Uzun zamandır West Ham'dayım, bu yüzden topluluğun kulüp için ne anlama geldiğini biliyorum ve bizim, topluluğumuz ve hayranlarımız için çok değerli olan bir davaya katkıda bulunmak istiyorum. Gıda bankasına bağış yapacağım ve umarım bu onlara bu kadar zor bir zamanda yardımcı olabilir" dedi.