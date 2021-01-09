Korona kurallarını çiğneyen Lanzini, özür dilemek amacıyla bağış yapacağını duyurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Korona kurallarını çiğneyen Lanzini, özür dilemek amacıyla bağış yapacağını duyurdu

09.01.2021 17:01 | Son Güncelleme: 09.01.2021 17:08
Korona kurallarını çiğneyen Lanzini, özür dilemek amacıyla bağış yapacağını duyurdu

Koronavirüs kullarını hiçe sayarak arkadaşlarıyla Noel'i kutlayan West Ham United futbolcusu Manuel Lanzini büyük tepki çekmişti. Arjantinli futbolcu, tepkiler üzerine özür niyetiyle Londra'da bulunan gıda bankasına bağış yapacağını belirtti.

Koronavirüs nedeniyle yasak olmasına rağmen Noel'i birlikte kutlayan yıldız futbolcular Manuel Lanzini, Erik Lamela, Giovani Lo Celso ve Sergio Reguilon'un görüntüleri İngiltere'de tartışma yaratmıştı.

Yaptığı davranıştan dolayı üzgün olduğunu belirten Lanzini, sosyal medyada özür paylaşımı yaptı. Arjantinli futbolcu, kişisel Instagram hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Noel'de yaptığım kötü bir davranıştı. Eylemler için tam sorumluluk almak istiyorum. İnsanların güvende kalmak için büyük fedakarlıklar yaptığını biliyorum ve daha iyi bir örnek olmalıydım. Noel'deki eylemlerim hakkında çok düşündüm ve olanları değiştiremeyeceğimi biliyorum, ancak kulüp ve yönetici ile konuştum ve bundan iyi bir şey çıkmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Korona kurallarını çiğneyen Lanzini, gıda bankasına yapacağı bağışla özür dilemek istiyor

BAĞIŞ YAPACAĞINI DUYURDU

Uzun zamandır West Ham United'da bulunduğunu vurgulayan Manuel Lanzini, "Uzun zamandır West Ham'dayım, bu yüzden topluluğun kulüp için ne anlama geldiğini biliyorum ve bizim, topluluğumuz ve hayranlarımız için çok değerli olan bir davaya katkıda bulunmak istiyorum. Gıda bankasına bağış yapacağım ve umarım bu onlara bu kadar zor bir zamanda yardımcı olabilir" dedi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar Hande Erçel Serdar Ortaç
Spor Fatih Terim Metin Oktay Samet Aybaba İsmail Kartal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ocak Erkek Kocaeli Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Korona kurallarını çiğneyen Lanzini, özür dilemek amacıyla bağış yapacağını duyurdu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.1.2021 17:09:57. #1.15#
title