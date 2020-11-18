Korona Çarşambaspor'u vurdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Korona Çarşambaspor'u vurdu

18.11.2020 19:15 | Son Güncelleme: 18.11.2020 19:19
Korona Çarşambaspor'u vurdu

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Çarşambaspor'da Teknik Direktör Kenan Yelek'in korona virüse yakalanmasının ardından teknik sorumlu iki kişinin daha korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Çarşambaspor'da Teknik Direktör Kenan Yelek'in korona virüse yakalanmasının ardından teknik sorumlu iki kişinin daha korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor'da geçen günlerde Teknik Direktör Kenan Yelek'in korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından, Pazar günü oynanan Karşıyaka maçında Murat İsmailoğlu teknik sorumlu olarak sahadaydı.

Yarın oynanacak Batman Petrolspor maçı öncesi yapılan korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenilen Antrenör Murat İsmailoğlu ve Kaleci Antrenörü Yunus Şenocak'ın yerine Teknik Sorumlu olarak Ali Yaman'ın bulunacağı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

3. Lig: Çarşambaspor: 0 Karşıyaka: 0
3. Lig: Çarşambaspor: 0 Karşıyaka: 0
TFF 3. Lig: Çarşambaspor: 0 Karşıyaka : 0
TFF 3. Lig: Çarşambaspor: 0 Karşıyaka : 0
TFF 3. Lig: Somaspor: 3 Çarşambaspor: 0
TFF 3. Lig: Somaspor: 3 Çarşambaspor: 0
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ İlham Aliyev Abdülhamit Gül Berat Albayrak Süleyman Soylu
Magazin Ezgi Mola Sibel Can Berk Oktay Şafak Sezer
Spor Erol Bulut Caner Erkin Deniz Türüç Sergen Yalçın Lewis Hamilton
Tüm Haberler Medya Kasım Alaattin Çakıcı Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Korona Çarşambaspor'u vurdu - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 19:19:32. #1.14#
title