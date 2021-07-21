Körfez Ticaret Odası bayramlaşma töreni yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Körfez Ticaret Odası bayramlaşma töreni yapıldı

Körfez Ticaret Odası bayramlaşma töreni yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Körfez Ticaret Odası (KTO) geleneksel bayramlaşma töreni, yönetim kurulu, meclis üyeleri ve kent protokolünü bir araya getirdi.

Körfez Ticaret Odası (KTO) geleneksel bayramlaşma töreni, yönetim kurulu, meclis üyeleri ve kent protokolünü bir araya getirdi.

Her bayram geleneksel olarak düzenlenen bayramlaşma etkinliğini bu yılda sürdüren Körfez Ticaret Odası'nda bayramın ikinci günü bir araya gelindi. Yönetim ve meclis üyelerinin katılımıyla düzenlenen bayramlaşma etkinliğinde ilçe STK'ları ve siyasi partileri katıldı. Bayramlaşma töreninde Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, konuklarını odasında ağırlayarak sohbet etti.

Bayramlaşma töreninde Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, "Her zaman bu mutlu günlerin coşkuyla kutlandığı hatırlatılarak, "Türk halkı dini ve milli bayramlarda yaşanan coşkuyu hiçbir zaman kaybetmemiştir. Gelenek ve göreneklerine bağlı olan halkımız her zaman birlik ve beraberlik havası içinde bayram mutluluğunu bir arada yaşamayı başarmıştır. Türk halkının bu bağlılığını, ülkesine ve milli değerlerine olan sevgisini bozmayı kimse başaramamıştır. Bu bayram ve bundan sonra ki bayramlarda da aynı birlik ve beraberlik içinde coşkuyla dolu olarak kutlamaların yapılmasını diliyoruz. Bu anlamda yönetimdeki arkadaşlarımızın, üyelerimizin ve tüm halkımızın Kurban Bayramını en içten dileklerimizle kutluyor, mutluluk dolu huzur dolu nice bayramlar diliyorum" dedi. - KOCAELİ

Körfez Ticaret Odası bayramlaşma töreni yapıldı
Körfez Ticaret Odası bayramlaşma töreni yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Mustafa Demir Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Derya Uluğ Düm Tek Tek İbrahim Tatlıses
Spor Balotelli Arda Turan Aytaç Kara Mesut Özil Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Körfez Ticaret Odası bayramlaşma töreni yapıldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 12:56:25. #1.15#

title