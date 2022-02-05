Korcan Çelikay: Altay, Avrupa'da iyi bir yere gitsin

Genç kalecilerin sayısının arttığını ifade eden Korcan Çelikay, Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ın Avrupa'da iyi bir yere gitmesini istediğini söyleyerek, "Genç kaleciler kaleyi devralmaya başladı. Bütün oyuncular hata yapıyor ama kalede olduğunda gol oluyor. Kalede hatanın telafisi olmuyor. Genç kalecileri de çok fazla eleştirerek eziyoruz. Olmuyor, kaleci böyle yetişmiyor. Ruhen ve mental olarak bunu kaldıramayabilir. Genç kalecilere tavsiyem fiziken gelişirken, ruhen de kendilerini geliştirsinler. Özgüvenlerini kaybetmesinler. Genç kaleciler de oynayabilir. Onlara güvensinler. Altay'ın Avrupa'da iyi bir yere gitmesini çok istiyorum. Kendisiyle de 2-3 yıl çalıştım. Onunla birlikte çok sayıda genç oyuncu yetişip Avrupa'ya açılsın" diye konuştu.