Koranaya karşı etkili olduğu savunulan sarımsak dikimi için çalışmalar başladı
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Koranaya karşı etkili olduğu savunulan sarımsak dikimi için çalışmalar başladı

Korana virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen sarımsağın dikimi Araban Ovası'nda başladı.

15.09.2020 10:11 | Son Güncelleme: 15.09.2020 11:44

Koranavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen sarımsağın dikimi Araban Ovası'nda başladı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs sürecinde bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla yoğun bir şekilde tüketilmeyen başlayan sarımsağa artan rağbet ile birlikte fiyatları da 3-4 kat arttı. Artan fiyatlardan üreticilerin memnun olurken, devam etmesi beklenen koronavirüs süreci nedeniyle bu yıl daha fazla alana sarımsak dikimi için çalışmalar başladı.

Koranaya karşı etkiliydi, dikimi başladı

Gaziantep'in Araban ilçe Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, bu sene Araban'da yaklaşık 30 bin dönüm alanda ekim yapılacağını düşündüğünü söyledi. Geçen sene toplam ekim alanının 15 bin dönüm civarında olduğunu vurgulayan Altun, bu sene yoğun talepten dolayı bunun 3 katı ekim planlandığını kaydetti. Altun, "Son dönemlerde ekim miktarı hızla artmakta olan meşhur Araban Sarımsağı, geçen yıl 15 bin dönüm civarında iken, bu yıl üretim sezonunda ise yaklaşık 30 bin dönüm civarında ekim yapılacağı tahmin edilmektedir. Araban sarımsağı özellikle 2010 yılından sonra kalitesiyle adını Türkiye'de duyurmaya başlamış ve son yıllarda da kalitesi nedeniyle yoğun bir şekilde taleplerin artması nedeniyle yurt dışına da ihracat yapılmaktadır" dedi.

Koranaya karşı etkiliydi, dikimi başladı

Araban Sarımsağı üretimi yapan üreticiler ise, önceki sezonda sarımsaktan iyi para kazandıklarını belirterek, bu yıl da sarımsağın para etmesi ümidiyle dikimlere başladıklarını kaydetti.

TECRÜBELİ ELLER DİKİYOR

Kalitesi ve dayanıklığı ile meşhur olan araban sarımsağının başlayan dikimi öncesinde bilinçli tarım işçileri tarafından sarımsak başını oluşturan dişler tek tek temizlenerek ayrıştırılıyor. Elde edilen tohumluk tane sarımsaklar, önceden sürümü yapılarak hazırlanan tarlalara traktörlerle dikiliyor.

Koranaya karşı etkili olduğu savunulan sarımsak dikimi için çalışmalar başladı

Kaynak: İHA

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