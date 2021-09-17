KÖPEK OTELİNDE DEHŞET ADLİYEYE TAŞINDI - Haberler
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KÖPEK OTELİNDE DEHŞET ADLİYEYE TAŞINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SARIYER'de hayvan otelinde köpeği, başka bir köpeğin saldırısı sonucu ölen Beliz Naz Özışıkçılar savcılığa suç duyurusunda bulundu.

SARIYER'de hayvan otelinde köpeği, başka bir köpeğin saldırısı sonucu ölen Beliz Naz Özışıkçılar savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Beliz Naz Özışıkçılar, Sarıyer'deki köpek oteline 18 Temmuz'da yurt dışı seyahatine gitmeden önce Pomerian cinsi Puffy isimli köpeğini bıraktı. Otelde bulunan Staffordshire cinsi köpek, Puffy'e saldırdı. Otel çalışanının gözlerinin önündeki saldırıda Puffy hayatını kaybetti. Olayın ardından Özışıkçılar, avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Özışıkçılar, yurt dışında olduğu sırada bilinmeyen bir numaradan arandığının anlattığı dilekçede, arayan kişinin kendisine köpeğinin öldüğünü söylediği belirtildi. Otelde çalışan bir kadının saldırıyı görmesine karşın durdurmadığı kaydedilen dilekçede işletmecinin otele en fazla 12 köpek alınabileceğini söylediği ancak otelde 22 köpeğin kaldığı öne sürüldü

Suç duyurusu dilekçesinde, otel sahibi Neva D.T. ile otel çalışanının 'görevi kötüye kullanma' suçundan 1 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

KÖPEK OTELİNDE DEHŞET ADLİYEYE TAŞINDI

KÖPEK OTELİNDE DEHŞET ADLİYEYE TAŞINDI

KÖPEK OTELİNDE DEHŞET ADLİYEYE TAŞINDI

KÖPEK OTELİNDE DEHŞET ADLİYEYE TAŞINDI

KÖPEK OTELİNDE DEHŞET ADLİYEYE TAŞINDI

KÖPEK OTELİNDE DEHŞET ADLİYEYE TAŞINDI

KÖPEK OTELİNDE DEHŞET ADLİYEYE TAŞINDI

KÖPEK OTELİNDE DEHŞET ADLİYEYE TAŞINDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: KÖPEK OTELİNDE DEHŞET ADLİYEYE TAŞINDI - Haberler
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