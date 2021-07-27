KOP bölgesine 10 yılda 2 milyar liranın üzerinde mali destek sağlandı
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KOP bölgesine 10 yılda 2 milyar liranın üzerinde mali destek sağlandı

KOP bölgesine 10 yılda 2 milyar liranın üzerinde mali destek sağlandı
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Ekonomi

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, 2011-2021 arasında bölge illerine güncellenen rakamlarla 2 milyar liranın üzerinde mali destek sağlandığını söyledi.

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, 2011-2021 arasında bölge illerine güncellenen rakamlarla 2 milyar liranın üzerinde mali destek sağlandığını söyledi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) merkez yerleşkesinde düzenlenen KOP Bölge Kalkınma Programı Tanıtımı ve KOP Destekleri Bilgilendirme Çalıştayı'nda konuşan Şahin, 2014-2018 program uygulama döneminin sona ermesi üzerine 2019 yılından itibaren 2021-2023 Bölge Kalkınma Programı hazırlanarak yürürlüğe girdiğini ifade etti.

Şahin, 2021-2023 yıllarını kapsayan yeni nesil eylem planının, başta kalkınma ajansları olmak üzere bölgedeki diğer paydaşlarla iş birliği içerisinde hazırlandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bölge kalkınma programı, önceki eylem planlarından farklı olarak KOP Bölge İdaresinin sorumlu olduğu bölgeyi bir bütün olarak ele alma, bölgenin kendine özgü potansiyel ve ihtiyaçlarından hareketle belirlenmiş olan sonuç odaklı sektörel programlar içermektedir. Programın temel amacı model projelerin desteklenmesi vasıtasıyla bölgemizde yenilikçi uygulamalara öncelik vermektir. KOP İdaresi, başta tarım ve sulama olmak üzere kültür, sosyal, turizm, kırsal kalkınma ve enerji alanlarında destekler vermektedir."

KOP Bölge Kalkınma İdaresi olarak 2011-2021 yılları arasında 1910 projeye 1 milyar 221 milyon lira destek sağlandığını anlatan Şahin, "KOP bölgesinde ortalama yüzde 72,69 sulama projelerine destek verdik. İkinci sırada ise bitkisel üretim, daha sonra hayvancılık ve diğer alanlar gelmektedir. Bugünkü rakamla güncellediğimiz zaman 2 milyar liranın üzerinde bir mali destek KOP bölgesine sağlanmış oldu." dedi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın da kentin KOP İdaresine 2016 yılında dahil olduğunu hatırlatarak, "İlimizde bugüne kadar 117 projeye 61 milyon lira ödenek tahsis edilmiş ve projeler ilimizdeki kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla uygulanmıştır. Bu projeler içerisinde en büyük pay yaklaşık 37 milyon lira ile sulama projelerine ayrılmıştır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından uzmanlar tarafından KOP Bölge Kalkınma İdaresinin Kırşehir'de desteklediği projeler ve 2021-2023 yıllarında uygulanacak kalkınma programı hakkında sunum eşliğinde bilgilendirme yapıldı.

Açılış programına Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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