Konyaspor kaptanı Ömer Ali Şahiner, 4-3'lük Trabzonspor karşılaşmasını değerlendirdi: Şoktayım Süper Lig'in 33. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Trabzonspor oynadı ve mücadele 4-3 skorla Konyaspor'u galibiyetiyle sonuçlandı. Konyaspor, maçın ilk dakikalarında 3-1 mağlupken, karşılaşmayı 4-3 gibi beklenmedik geri dönüşle kapattı. Konuyla alakalı Ömer Ali Şahin'de değerlendirmede bulundu.

Olağanüstü performans ve sonuçla Trabzonspor mücadelesinden galibiyetle ayrılan İttifak Holding Konyaspor, 3-1 skordan muhteşem bir geri dönüş yaparak skoru 4-3'e çevirdi. Konyaspor'un kaptanı Ömer Ali Şahiner, galibyeti doyasıya yaşadıklarını fakat hala olayın şokunda olduğunu dile getirdi.

''HALA GERİ DÖNÜŞÜN ŞOKUNDAYIM''

Konyaspor'un kaptanı Ömer Ali Şahiner ise maçın ardından dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Yaşadığı duyguları dile getiren 28 yaşındaki oyuncu, şokta olduğunu ve galibiyet sevincini doyasıya takım arkadaşlarıyla yaşadıklarını söyledi.

Ömer Ali, "Hala geri dönüşün şokundayım desem yeridir. Biraz önce bu sahada neler oldu anlayamadım hala. İçeride doyasıya kutladık. 3-1'den sonra neler oldu inanın hatırlayamıyorum. 3-1 iken skor birbirimize 1 golle geri döneceğimizi biliyorum. 3-3'ken kaleden Ertuğrul 'Hadi 1 tane daha atarız' dedi ve attık. Sezon boyunca hayal kırıklığına uğrattığımız taraftarlarımıza özür borcumuz vardı. Kayseri maçında da istediğimiz skor gelirse istediğimizi almış olacağız" ifadelerini kullandı.

"KONYA ŞEHRİNE HAYIRLI OLSUN"

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise maçın ardından, hem geçen hafta hem de bu hafta müthiş bir geri dönüş yaşadıklarını belirterek, "Bunun karşılığı ligde kaldık. Oyuncuları kutluyorum. Konyaspor camiasına, Konya şehrine, taraftarına hayırlı olsun. Çünkü bundan 3-4 hafta önce 'bu takım ligden düştü' denmişti. Bunu birçok kişi söyledi. Ama baktığınız, gördüğünüz, inandığınız da ve ekip olarak güvendiğiniz zaman sahaya yansıttığınız da bu oluyor. Hayırlısı olsun" dedi.

Kaynak: İHA