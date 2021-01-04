Konyaspor, Galatasaray galibiyetine hasret
Süper Lig'de yarın Galatasaray'ı konuk edecek İttifak Holding Konyaspor, rakibi karşısında uzun süredir galip gelemiyor.
Süper Lig'de yarın Galatasaray'ı konuk edecek İttifak Holding Konyaspor, rakibi karşısında uzun süredir galip gelemiyor.
Yeşil-beyazlı ekip, ligde Galatasaray'ı 27 maçtır yenemiyor.
Sarı-kırmızılı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 2003-2004 sezonunun ilk yarısında, 13 Eylül 2003'te evindeki maçta 1-0'lık sonuçla alan Konyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı 27 karşılaşmadan 20'sini yitirdi, 7'sinde berabere kaldı, 17 yılı aşkın süredir 3 puana ulaşamadı.
Süper Lig'de 39. randevu
Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'de yarın 39. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 38 maçtan 28'ini Galatasaray, 2'sini Konyaspor kazandı, 8 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Sarı-kırmızılıların 75 golüne, yeşil-beyazlılar 21 golle yanıt verebildi.
Takımlar arasında geçen sezon İstanbul'da oynanan maç 1-1 berabere biterken, Konya'daki karşılaşmayı Galatasaray 3-0 kazandı.
Konya'daki maçlar
Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı 19 maçta galibiyet sayılarında 13-2 önde bulunuyor.
İki takım, Konya'da 4 müsabakada da berabere kaldı.
En farklı skorlu galibiyetler
2007-2008 sezonunda İstanbul'da yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu sonuç, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma oldu.
Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki iki galibiyetini de 1-0'lık sonuçlarla aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar