Konyaspor Fransa'dan Eli Boş Döndü

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında deplasmanda Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'ya 1-0 mağlup oldu.



MAÇTAN DAKİKALAR 11. dakikada Payet'in ceza sahası dışından gönderdiği sert şutu kaleci Serkan Kırıntılı iki hamlede kontrol etti.



12. dakikada Ömer Ali orta sahada kaptığı topu uzun pasla ileride bulunan Malik Evouna'ya gönderdi. Ceza sahasına giren Evouna'nın iki savunma oyuncusunu geçerek sağ ayağıyla çektiği şutta top az farkla yandan dışarı çıktı.



26. dakikada Skubic'in sağ kanattan orta şut karışımı vuruşunda top kaleci Pele'de kaldı.



30. dakikada Thauvin'in sol kanattan ceza alanı içine yaptığı ortasında kaleci Serkan ayağıyla müdahale ederek topun Payet'in önüne gelmesini engelleyerek uzaklaştırdı.



48. dakikada Payet'in sol köşeden kullandığı korner atışında ceza yayı üzerinden Rami'nin kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0



60. dakikada Fofana'nın ceza alanı sol çaprazında verdiği pasla buluşan Mehdi'nin ceza alanı dışından sert şutunda top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.



65. dakikada Payet'in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Sakai'nin sağ ayağıyla vuruşunda kaleci Serkan gole izin vermedi.



87. dakikada Mehdi'nin Marsilya yarı alanının ortalarından kullandığı serbest vuruşta penaltı noktasının solunda topa yükselen Ali Turan'ın kafa vuruşunda top kaleci Pele'de kaldı.



---KÜNYE---



Stat: Velodrome



Hakemler: Gediminas Mazeika xx, Vytautas Simkus xx, Vytenis Kazlauskas xx



Olimpik Marsilya: Pele xx, Amavi xx, Rolando xx, Rami xxx, Sakai xx, Sanson xx, Luiz Gustavo xx, Kamara xx, Payet xxx (Zambo Anguissa dk. 88 ?), Germain xx (Sarr dk. 81 ?), Thauvin xx (Ocampos dk. 74 x)



Yedekler: Escales, Evra, Sertic, Lopez, Teknik Direktör: Rudi Garcia



Atiker Konyaspor: Serkan xx, Ferhat xx, Moke xx, Ali Turan xx, Skubic xx, Mehdi xx, Volkan Fındıklı xx (Jonsson dk. 61 xx), Ömer Ali xx (Ezekiel dk. 72 x), Musa Araz xx (Milosevic dk. 46 xx), Fofana xx, Malik Evouna xx



Yedekler: Abdülaziz, Eren Albayrak, Selim Ay, Filipovic



Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay



Gol: Rami (dk. 48) (Olimpik Marsilya)



Sarı kartlar: Ali Turan, Ferhat, Musa Araz (Atiker Konyaspor), Gustavo (Olimpik Marsilya)



(H.İbrahim Parlak / İHA)