Konyalılar güneşli havada kısıtlamayı unutup, parklara akın etti

KONYA'da güneşli havayı gören vatandaşlar, kısıtlamayı unutup parklara akın etti. Güneşin tadını çıkaranları gören bekçiler uyarıda bulunup, evlerine dönmelerini istedi.

Kentte son günlerde etkili olan görülen soğuk hava ve kar yağışı bugün yerini güneşli havaya bıraktı. Hava sıcaklığı 3 ila eksi 1 derece arasında değişmesine rağmen güneşi gören Konyalılar, kısıtlamayı unutup, parklara akın etti. Bazıları yürüyüş yaptı, bazıları da bankta oturup güneşli havanın tadını çıkardı. Bekçiler ise kısıtlamayı ihlal eden vatandaşları tek tek uyararak evlerine dönmelerini istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih BÜYÜKSAMANCI