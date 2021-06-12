Konyalı şehit son yolculuğuna uğurlandı
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Konyalı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Konyalı şehit son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Pençe-Yıldırım harekatında terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe-Yıldırım harekatında terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın (23), dün Pençe-Yıldırım harekatı kapsamında Kalyanu Dağı bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen güdümlü füze saldırısı sonucu yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan Akın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Akın'ın cenazesi düzenlenen törenin ardından uçakla memleketi Konya'ya getirildi. Akın için ikindi namazını müteakip Konya Şehitliği Namazgahında cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı öncesi Akın'ın yakınları tabuta sarıldı. Şehidin babası Battal Akın ve yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Şehit Akın'ın cenazesi kılınan namazın ardından Konya Şehitliğinde dualarla defnedildi.

Bekar olan Muhammed Ali Akın'ın eğitimlerini tamamlamasının ardından Ocak ayı içerisinde görev yeri olan Bitlis'e atandığı öğrenildi. Şehidin cenaze namazına ailesi, yakınları, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Konya Valisi Vahdettin Özkan, askeri ve mülki erkan, protokol mensupları ve vatandaşlar katıldı. - KONYA

Konyalı şehit son yolculuğuna uğurlandı
Konyalı şehit son yolculuğuna uğurlandı
Konyalı şehit son yolculuğuna uğurlandı
Konyalı şehit son yolculuğuna uğurlandı
Konyalı şehit son yolculuğuna uğurlandı
Konyalı şehit son yolculuğuna uğurlandı
Konyalı şehit son yolculuğuna uğurlandı
Konyalı şehit son yolculuğuna uğurlandı
Konyalı şehit son yolculuğuna uğurlandı
Konyalı şehit son yolculuğuna uğurlandı
Konyalı şehit son yolculuğuna uğurlandı
Konyalı şehit son yolculuğuna uğurlandı
Konyalı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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