Konyaaltı'nın Bisiklet Takımı, 265 sporcu arasında üçüncü oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konyaaltı'nın Bisiklet Takımı, 265 sporcu arasında üçüncü oldu

Konyaaltı'nın Bisiklet Takımı, 265 sporcu arasında üçüncü oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Konyaaltı Belediyespor Kulübü'nün Bisiklet Takımı, Türkiye Bisiklet Şampiyonası Yunus Emre Yol Yarışması'nda üçüncü oldu.

Konyaaltı Belediyespor Kulübü'nün Bisiklet Takımı, Türkiye Bisiklet Şampiyonası Yunus Emre Yol Yarışması'nda üçüncü oldu.

Aksaray Valiliği, Aksaray Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu ortak organizasyonu ile Türkiye Bisiklet Şampiyonası Yunus Emre Yunus Emre Yol Yarışması düzenlendi. Aksaray'daki yarışmaya 61 kulüpten 265 sporcu katıldı. Konyaaltı Belediyespor'un Bisiklet Takımı da 6 sporcusuyla yarışmaya katıldı. Genç sporcular 70 kilometre pedal çevirdikten yarışmayı, takım olarak üçüncülükle tamamladı.

"Amatör branşları destekliyoruz"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, podyuma çıkarak üçüncülük kupasını kaldıran genç sporcuları kutladı. Esen, Bisiklet Takımı'nın katıldığı bütün organizasyonlarda başarılı sonuçlarla döndüğünü belirtti. Belediye olarak farklı spor branşlarında yer aldıklarını dile getiren Esen, özellikle amatör branşları desteklediklerini aktardı. - ANTALYA

Konyaaltı'nın Bisiklet Takımı, 265 sporcu arasında üçüncü oldu
Konyaaltı'nın Bisiklet Takımı, 265 sporcu arasında üçüncü oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan İlham Aliyev Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Kibariye Ece Üner Süreyya Yalçın Şahan Gökbakar
Spor Mesut Özil Caner Erkin Rıza Kayaalp Alex Teixeira Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Konyaaltı'nın Bisiklet Takımı, 265 sporcu arasında üçüncü oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 13:34:54. #1.16#

title