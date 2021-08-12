Konyaaltı'nın Bisiklet Takımı, 265 sporcu arasında üçüncü oldu

Konyaaltı Belediyespor Kulübü'nün Bisiklet Takımı, Türkiye Bisiklet Şampiyonası Yunus Emre Yol Yarışması'nda üçüncü oldu.

Konyaaltı Belediyespor Kulübü'nün Bisiklet Takımı, Türkiye Bisiklet Şampiyonası Yunus Emre Yol Yarışması'nda üçüncü oldu.

Aksaray Valiliği, Aksaray Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu ortak organizasyonu ile Türkiye Bisiklet Şampiyonası Yunus Emre Yunus Emre Yol Yarışması düzenlendi. Aksaray'daki yarışmaya 61 kulüpten 265 sporcu katıldı. Konyaaltı Belediyespor'un Bisiklet Takımı da 6 sporcusuyla yarışmaya katıldı. Genç sporcular 70 kilometre pedal çevirdikten yarışmayı, takım olarak üçüncülükle tamamladı.

"Amatör branşları destekliyoruz"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, podyuma çıkarak üçüncülük kupasını kaldıran genç sporcuları kutladı. Esen, Bisiklet Takımı'nın katıldığı bütün organizasyonlarda başarılı sonuçlarla döndüğünü belirtti. Belediye olarak farklı spor branşlarında yer aldıklarını dile getiren Esen, özellikle amatör branşları desteklediklerini aktardı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı