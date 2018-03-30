Konya Ticaret Borsası, 'A-Mükemmel' Hizmete Devam Edecek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından uygulanan Oda-Borsa Akreditasyon Sistemi kapsamında "Akredite Borsa" olarak hizmet veren Konya Ticaret Borsası (KTB) denetimler sonrası ülke genelindeki borsalar içerisinde en yüksek puanı alarak "A-Mükemmel" seviyesinde hizmete devam edecek.

Akreditasyon eğitimlerini tamamlayan ve akreditasyonlarını yenileyen oda ve borsalar sertifika ve plaketlerini aldı. Törende Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yenilen akreditasyon sertifikasını Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik ve Genel Sekreter Esat Bilici'ye verdi. Bu başarının Konya Ticaret Borsası'nın hizmet kalitesinin arttığını gösterdiğini belirten Başkan Çevik, "Konya Ticaret Borsası yüz yılı aşan tecrübesi ve uzman personeli ile hizmet standardını her geçen zaman arttırmaktadır. Bugün verilen bu ödül de bunun tescillendiğini göstermiştir. Bu başarı tüm üyelerimize ve borsa çalışanlarımıza aittir. Biz bunun geliştirilerek sürdürülebilir olması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Üyelerimize verilen hizmetin kalitesi her geçen gün artırılması amaçlıyoruz" dedi. - KONYA