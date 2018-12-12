Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,279 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,279 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,279 1,279
Ekmeklik diğer buğday 1,122 1,338
Düşük vasıflı buğday 1,114 1,304
ARPALAR
Arpalar 1,062 1,081
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 0,869 1,002
BAKLİYATLAR
Fasulye 4,880 5,272

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