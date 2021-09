Konya Şeker'de Başkan Recep Konuk görevi bırakıyor

Konya Pancar Ekiciler Kooperatifi'nin 69. Seçimli Olağan Genel Kurulu 29 Eylül 2021 Çarşamba günü yapılacak.

Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin 69. Seçimli Olağan Genel Kurulu 29 Eylül 2021 Çarşamba günü Konya Büyükşehir Stadyumu'nda yapılacak. Genel Kurul öncesi açıklama yapan Konya Pacar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Recep Konuk, bu genel kurulda kurum olarak tazeleneceklerini belirterek, "Ben ve arkadaşlarım görevimizi yapmanın iç huzuruyla 22 yıllık nöbet görevimizi tamamlayacağız. Emaneti taşımaya talip olan ve ortaklarımızın teveccüh göstereceği arkadaşlarımıza nöbeti devredeceğiz" dedi.

Başkan Konuk, 70 yıl önce kurulan Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi'nde emaneti 22 yıl kesintisiz taşıdığını hatırlatarak, "Bu 22 yılın çoğunda genel kurullarda kararlarımızı ittifakla aldık. Binlerce ortağımızın huzuruna her genel kurulda sadece oylarını almak için değil rızalarını da almak için çıktım. 43 yaşında emaneti teslim aldım. Binlerce insanın güvenine mazhar olmanın onurunu yaşadım ve bana güvenenlerin güvenini boşa çıkarmamak için göreve geldiğim günden bugüne geçen 8 bin 87 günün her 24 saatini bana güvenenlere mahcup olmamak, bana güvenenleri mahcup etmemek için yaşadım. Aileme, çocuklarıma, kendi işlerime ayıracağım zamandan kıstım bana güvenenlerin işleri için gereken zamana ekledim. Çoluğumu, çocuğumu büyütmek yerine bana güvenenlerin işini büyütmeye çalıştım. Konya Şeker ve bu 22 yılda ovaya diktiğimiz fabrikalar ve üretim tesisleriyle bana güvenenlere kol kanat germeye, Konya'nın dört bir tarafındaki ortaklarımızı kooperatifimizin kanatları altına almaya çalıştım" ifadelerini kullandı.

Recep Konuk, 29 Eylül 2021'de kendisinin de artık 46 bin ortak gibi o kanadın altındaki yerine geçeceğini kaydederek, "Yani seçilen değil seçen olacağım. Emaneti alan değil veren olacağım. Rıza isteyeceğim, oy istemeyeceğim. Bu genel kurulda inşallah bizim kooperatifimiz herkesin gıpta ile izleyeceği bir nöbet değişimi yaşayacak. 29 Eylül'de gerçekleştireceğimiz genel kurulumuzda gerçekleştireceğimiz nöbet değişimi ile ilgili arzum şudur; bizim kooperatifimizin seçim sandıklarının kurulduğu alanın kavga alanı olmaması. Yani, gelmek isteyenlerin projelerini anlatacağı, kimsenin hamasete tevessül etmeyeceği, gidenin ve gelenin bir birine yürekten başarı dileyeceği, devir teslimlerde gidenlerin gelenlere tecrübe ve birikimlerini aktarabileceği, gelenlerin gidenlere projelerinden bahsedip görüş alış verişi yapabileceği bir diyalog geleneğinin bu genel kurul ile bir daha terk edilmemek üzere yerleşmesi. Emaneti taşımaya talipli ya da kendini hazır hisseden arkadaşlarımızın ortaklarımızın huzuruna çıkması ve projelerini anlatması için bu iletişim çağında yeterli zamanları vardır. Her ortağımız gibi ben de sandıkta oyumu kullanırken adayların projelerine, kooperatifimiz ve Konya Şeker için çizdikleri yol haritasına, ortaya koydukları vizyona bakacağım. Oyumu duygularımla değil, tıpkı bütün ortaklarımız gibi Konya çiftçisinin özelde 22 yıllık genelde 70 yıllık birikimini koruyacağına inanacaklarıma vereceğim. Bu birikim ve Konya çiftçisinin kazanımları nasıl korunur? Bu nöbet değişiminden sonra da Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin ve Konya Şeker'in duruşu değişmez ise korunur. İnşallah o duruş değişmeyecek. Değişmemeli. Bu kurumda göreve talip olan ya da olacak her arkadaşım zaten biliyordur ve benim de tavsiyem odur ki; bu kurumda emaneti taşıyanın hasmı kişiler değil yokluktur, yoksulluktur ve üreticinin işini zorlaştıran her şeydir. 22 yıllık tecrübeden süzülen bu tavsiyenin izi tarladadır, ahırdadır, bağdadır, bahçededir. Üreticisinin sadece şeker pancarına kol kanat gerebilen bir kurumun 22 yılın sonunda 36 kalem tarımsal ürüne kol kanat gerebilir hale gelmesi, bu sene itibarıyla tahminen Konya çiftçisine 3.6 milyar TL tarımsal ürün bedeli ödeyebilecek büyüklüğe kavuşması o yokluğa ve yoksulluğa karşı alınan pozisyonun sonucudur. 22 yıllık emaneti sahiplerine teslim ederken en büyük arzum, kooperatifimizin ve kooperatifimizin iştiraklerinin aynı yaklaşımı nesiller sonra bile sürdürebilmesidir" diye konuştu. - KONYA

