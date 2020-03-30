Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı Konya'nın Kulu ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.10 sıralarında Kulu Makas Kavşağı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu Hasan Hasan (32) idaresindeki 01 MA 3859 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi alınamayan 42 AE 335 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 01 plakalı otomobilin sürücüsü Hasan Hasan olay yerinde hayatını kaybederken, diğer otomobilde bulunan S.E, E.E. ve A.E. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni de hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA