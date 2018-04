Konya'da Polisgücü Kasırgası Sürüyor

Konya Saraçoğlu Hokey Sahasında oynanmakta olan 2017-2018 Sezonu Kadınlar ve Erkekler Açık alan Süper Lig 1. Etap maçlarında Gaziantep Polisgücü Spor kadın ve erkek hokey takımları karşılaştıkları bütün rakiplerini adeta gol yağmuruna tutarak ligde ki liderliklerini koruyor.

Konya Saraçoğlu Hokey Sahasında devam eden 2017-2018 Sezonu Kadınlar ve Erkekler Açık Alan Süper Lig 1. Etap maçlarında Gaziantep Polisgücü Spor kadın ve erkek hokey takımlarına adeta göz açtırmıyor. Liderlik koltuğunda oturan her iki takımda ligin dördüncü maçında yeni rakiplerine göz açtırmadı ve rakip kaleleri adeta gol yağmuruna tuttu. Ligde ki dördüncü maçlarını Gaziantep Doruk Spor Kadın Hokey Takımıyla yapan Gaziantep Polisgücü Spor Kadın Hokey takımı maçı 6-0'lık skorla alırken ligde ki puanını 12'ye çıkararak liderlik koltuğunda ki yerini korudu. Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı ise karşılaştığı Kahramanmaraş Spor Erkek Hokey takımını 9-2'lik farklı bir skorla yenerek ligde ki puanını 12'ye çıkararak liderlik koltuğunu kimseye kaptırmadı.

2019 Avrupa Şampiyonasının yolu Konya'dan geçiyor

Konya Saraçoğlu Hokey Sahasında adeta destan yazan Gaziantep Polis Gücü Spor Hokey takımları ligi liderlikle tamamlayarak 2019 yılında da Avrupa biletini almak istiyor. Takımların antrenörleri Yusuf Kasım ve Ayşe Kasım hedeflerinin birinci etabı lider bitirmek ve ikinci etapta Türkiye şampiyonluk kupasını almak olduğunu ifade ederek, "Her iki takımımız da şu anda Konya Saraçoğlu Hokey Sahasında gerçekleştirilmekte olan 2017-2018 Sezonu Kadınlar ve Erkekler Açık alan Süper Lig 1. Etap maçlarında lider durumda. Her iki takımız da ligde ki dördüncü maçlarını da yaparak namağlup unvanla liderliklerini korudu. Hedefimiz birinci etabı lider olarak tamamlayıp Mayıs ayında yapılacak olan ikinci etapta da Türkiye Şampiyonluk kupasını Gaziantep'e götürmek. Sporcularımızın moralleri yüksektir. Önümüzde 17-21 Mayıs tarihlerinde Avrupa Şampiyonlukları var. Her iki takımımızda Avrupa Şampiyonluğuna katılacak olup. Bu sezonu da şampiyon olarak bitirirsek 2019 yılı Avrupa Açık Alan Hokey Şampiyonasında da Türkiye'yi temsil edeceğiz" dedi.

Kadın ve Erkek Takımlarımızla 18-21 Mayıs'ta Avrupa'da Türkiye'yi temsil edeceğiz

Gaziantep Polisgücü Hokey Takımlarının Türkiye ve Dünya'da spor camiasının yakından tanıdığı hokey takımlarına sahip olduğunu ifade eden Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan geçtiğimiz ayda Kapalı Alanda Avrupa Şampiyonluğunu kazanan erkek takımının Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattığını hatırlatarak her iki takımın Mayıs ayı içerisinde Avrupa Açık Alan Hokey Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edeceğini belirterek, "Gaziantep Polis Gücü Sporun hokey takımları dünya genelinde tanınan güçlü takımlardır. Avrupa'da 18-21 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Avrupa Açık Alan Şampiyon Kulüpler Şampiyonasında da kadın ve erkek takımlarımız Türkiye'yi temsil ederek yarışacak. 18-21 Mayıs 2018 tarihleri arasında Kadın Hokey Takımımız Viyana'da Erkek takımımız 'da Kopenhag da Avrupa Açık Alan Şampiyon Kulüpler Şampiyonasında mücadele edecekler. Her iki ekibimizin de şu anda Konya'da devam eden Açık Alan Hokey Şampiyonasında birinci etabı biler olarak tamamlayarak ikinci etapta da Türkiye Şampiyonluk kupalarını almalarını diliyorum" dedi.

Gaziantep'in gururu hokeyin kahramanları

Gaziantep Polisgücü Kadın ve Erkek Takımlarının kahraman sporcuları şu isimlerden oluşuyor. Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımında Burcu Öztekin, Elif Küpeli, Leyla Öztürk, Zeliha Yalınkılıç, Kübra Bozarslan, Emine Çelik, Seda Öztürk, İklima Kaya, Perihan Küçükkoç, Meryem Oymak, Gamzenur Özcan, Yeter Çelik, Sultan Kılıç, Hazime Kızılırmak, Nurhan Çınar, Songül Gültekin, Gamze Zor ve Yoncanur Yeter görev alıyor. Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey takımında da Mustafa Öğretici, Alparslan Bozkurt, Hasan Çakmak, Yusuf Yaşar, Kamil Dönmez, Yakup Bahrami, Onur Açıkgöz, Celal Aydın, Muhammet Oran, Akif Çetiner, Furkan Kurt, Ahmet Çeker, Mahmut Yunus Cengiz, Veysi Gürler, Reza Noruzzade, Mehmet Akalın, Ümüt Çırnazoğlu ve Ali Şahin görev alıyor. - GAZİANTEP