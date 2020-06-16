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Konya'da otomobil servislerinde hareketlilik

Konya'da korona virüs nedeni ile gerileme yaşayan sektörlerden biri olan otomobil servislerinde normalleşme sürecinin ardından hareketlilik başladı.

Konya'da otomobil servislerinde hareketlilik
16.06.2020 13:07 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:11

Konya'da korona virüs nedeni ile gerileme yaşayan sektörlerden biri olan otomobil servislerinde normalleşme sürecinin ardından hareketlilik başladı.

Korona virüs salgınının Türkiye'de görülmesinin ardından kapasitesini düşüren ya da çalışmaya ara veren birçok şirket, normalleşme süreci ile birlikte işlerini sürdürmeye başladı. Bu kapsamda araç tamir, bakım ve kaporta servislerinde de sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak çalışmalar hareketlendi. Servislere gelen müşterilere tedbirler kapsamında girişte dezenfektan sunuluyor, maskesi olmayanlara maske veriliyor.

Servis Hasar Danışmanı Ali Akkaya, tamir bakım hizmetlerinin hızlandığını söyledi. Korona virüs sürecinin ardından normalleşme süreci ile birlikte işlerin hızlandığını ifade eden Akkaya, "Önceki 3 aya kıyasla bu ay işlerimizde artış var. İşlerin yaklaşık olarak aynı hızına geldiğini söyleyebilirim. Sosyal mesafe ve maske kuralına uyuyoruz, gelen müşterilere de bu konularda uyarılarda bulunuyoruz. Gelen müşterilerimize girişte dezefektan ikramı yapıyoruz, maskesi olmayanlara maske veriyoruz. Her daim temizliğe ve mesafe kurallarına dikkat ediyoruz" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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